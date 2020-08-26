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Определены лидеры рынка умных часов в первом полугодии

26 августа 2020 г., 16:15
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Определены лидеры рынка умных часов в первом полугодии

Как сообщает Counterpoint Research, несмотря на пандемию COVID-19, выручка мирового рынка умных часов в первом полугодии 2020 г. выросла на здоровые 20% «YoY». В то же время, в натуральном выражении результаты оказались сравнимы с прошлогодними — была преодолена отметка в 42 млн устройств. Прирост был сформирован преимущественно развивающимися рынками — если Европа и США выросли на 9% и 5% соответственно, то Индия вышла в плюс на 57%.

Apple продолжает доминировать как в натуральном, так и денежном отношениях. За счет высокого спроса на Apple Watch S5, за лидером оказалась половина рынка исходя из выручки. По поставкам Apple выросла на 22% «YoY», а Европа и Северная Америка были для вендора наиболее динамично развивающимися регионами.

За счет высокого роста продаж (+57% «YoY»), в особенности серии Watch GT2 на китайском и азиатских рынках, где рост превысил 90%, Huawei вышла на вторую строку рейтинга поставщиков.

Определены лидеры рынка умных часов в первом полугодии

Исходя из выручки, второй осталась Garmin, общий спрос на линейки которой Forerunner и Fenix увеличился на 31% «YoY».

Samsung столкнулась с относительно слабым интересом к собственным продуктам, однако намеченный на второе полугодие старт продаж Galaxy Watch 3 должен кардинально изменить сложившуюся ситуацию.

Наиболее динамично растущими брендами признаны Amazfit (+51% «YoY») и Xiaomi (+47% «YoY»).

В соревновании ОС лидерство принадлежит Apple WatchOS, а на долю продуктов под Google WearOS приходится 10% рассматриваемого рынка. Наиболее быстрые темпы роста показали Huawei Lite OS и Amazfit OS.


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