Квартальний виторг Apple зріс на 4,9% до 85,78 млрд дол.

2 августа 2024 г., 10:05

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Згідно з інформацією Reuters, компанія Apple повідомила про повернення до зростання продажів в третьому фінансовому кварталі, оскільки доходи від продажів iPhone перевищили прогнози Уолл-стріт, що допомогло пом'якшити більш значне, ніж очікувалося, зниження продажів в Китаї.

Акції компанії зросли майже на 1% в ході тривалих торгів.

За фінансовий квартал, що закінчився 29 червня, виторг Apple зріс на 4,9% до 85,78 млрд дол., що перевищило середню оцінку аналітиків на рівні 84,53 млрд дол. Слід зазначити, що у перші три місяці року дохід компанії знизився.

Продажі iPhone впали на 0,9% до 39,30 млрд дол., що менше, ніж очікували аналітики (падіння планувалося на 2,2%), оскільки попит зріс напередодні запуску функцій зі штучним інтелектом.

"Сімейство iPhone 15 добре себе зарекомендувало з самого початку і продовжує це робити і зараз - у нас позаду три квартали року. Він працює краще, ніж попередній цикл, iPhone 14», зазначають у компанії.

Тим не менш, Китай - третій за величиною ринок для Apple - залишається проблемою, оскільки продажі там знизилися на 6,5%. Хоча це все ж таки покращенням у порівнянні з падінням на 8,1% у попередньому кварталі, воно виявилося більшим, ніж очікувалося, і становило 2,4%, повідомляє Visible Alpha.

Продажі в Китаї впали менш ніж на 3%, не враховуючи вплив валютних курсів.

Apple почала знижувати ціни на свої iPhone в Китаї, щоб конкурувати з набагато дешевшими альтернативними смартфонами, які пропонують місцеві компанії, такі як Huawei. У травні компанія запропонувала знижки до 2300 юанів ($317) на окремі моделі.

"Хоча знижені ціни на iPhone, ймовірно, допомогли збільшити продажі в цьому кварталі, майбутній успіх компанії залежить від двох факторів: утримання витрат на розробку АІ на низькому рівні і забезпечення того, щоб нові функції, керовані АІ, змусили чутливих до ціни споживачів оновити свої пристрої", - зазначають аналітики Emarketer.

Аналітики очікують потужного циклу оновлення для серії iPhone 16, яка, ймовірно, буде запущена у вересні. На конференції для розробників у червні компанія представила цілу низку продуктів і послуг зі штучним інтелектом, які вона називає Apple Intelligence. Для роботи Apple Intelligence потрібен щонайменше iPhone 15 Pro, що може підштовхнути споживачів до оновлення своїх пристроїв.

Але AI-функції Apple з'явилися пізніше, ніж пропозиції конкурентів, включаючи Samsung Electronics, яка представила конкуруючі пристрої, призначені для роботи AI-чатботів. Microsoft і Alphabet Google також роблять величезні ставки на АІ.

Компанія почала нарощувати витрати на дослідження і розробки в минулому році, а генеральний директор Тім Кук заявив, що за останні п'ять років вона витратила понад 100 мільярдів доларів на дослідження і розробки.

У четвер керівництво Apple заявило агентству Reuters, що компанія зберігає "дуже хорошу валову маржу", незважаючи на іноді обтяжливі витрати, пов'язані зі створенням і запуском додатків АІ.

Apple розподіляє витрати на інфраструктуру АІ між власними центрами обробки даних та іншими хмарними провайдерами, з якими вона укладає контракти.

На регуляторному фронті Apple стикається з трьома розслідуваннями в Європейському Союзі, пов'язаними з Законом про цифрові ринки, який вимагає від великих технологічних компаній забезпечити рівні умови для конкурентів і надати користувачам більший вибір. Антимонопольний регулятор блоку звинуватив App Store у порушенні DMA.

У березні Міністерство юстиції США звинуватило Apple у монополізації ринку смартфонів і підвищенні цін на них.

Квартальний прибуток Apple на акцію склав $1,40, що перевищило прогнози Уолл-стріт на рівні $1,35, згідно з даними LSEG.

Продажі в сегменті послуг Apple, який включає в себе App Store, Apple Music і телевізійні продукти, зросли на 14,1% до 24,21 млрд дол., що перевищило очікування аналітиків на рівні 24,01 млрд дол.

Продажі комп'ютерів Mac зросли на 2,5% до 7,01 млрд дол., порівняно з оцінкою в 7,02 млрд дол., згідно з даними LSEG.

Дохід в сегменті iPad зріс на 23,7% до 7,16 млрд дол., що перевищило очікування аналітиків на рівні 6,61 млрд дол., після того, як в травні Apple випустила новий iPad Pro з підтримкою штучного інтелекту і більший iPad Air, щоб відродити попит на лінійку продуктів, який занепав протягом останніх двох років.

У сегменті натільних пристроїв компанії, який включає годинникі Apple Watch і навушникі AirPods, продажі впали на 2,3% до 8,10 млрд дол., порівняно з оцінками аналітиків у 7,79 млрд дол.

Apple зберегла дивіденди на рівні 25 центів. У другому фінансовому кварталі Apple оголосила про викуп акцій на суму 110 мільярдів доларів.

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