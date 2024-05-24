Dell та Nvidia розширюють AI Factory

24 мая 2024 г., 9:35

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Dell Technologies додає технології Nvidia у свою AI Factory з новими стійковими серверами, периферійними пристроями, робочими станціями та послугами. Це частина переходу до інфраструктури штучного інтелекту, де графічний процесор Nvidia Blackwell є ключовим компонентом, говорить Дженсен Хуанг (Jensen Huang), генеральний директор Nvidia, і використовуватиметься Dell для корпоративних клієнтів.



Dell PowerEdge XE9680L підтримує до восьми графічних процесорів Blackwell у формфакторі 4U, що менше, ніж у попередній версії. Сервер забезпечує найвищу щільність графічних процесорів у стандартній стійці x86, пропонуючи на 33% більшу щільність графічних процесорів на вузол. Платформа пропонує на 20% більше слотів PCIe Gen 5 і вдвічі збільшує можливості розширення мережі North/South.



«Тепер у нас є можливість виробляти інтелект», - сказав Дженсен Хуанг. «Остання промислова революція полягала у виробництві програмного забезпечення; раніше воно виробляло електроенергію, а тепер ми виробляємо інтелект. В основі кожної компанії лежить розвідка. По суті кожна компанія є виробником розвідувальної інформації».



Охолодження є ключовим моментом для фабрики штучного інтелекту, а пряме рідинне охолодження (DLC) підвищує загальну ефективність внаслідок більшої охолоджувальній здатності процесорів і графічних процесорів. Версія «під ключ» для установки в стійку включає конструкцію з повітряним охолодженням, що підтримує 64 графічних процесори в одній стійці, або версію з рідинним охолодженням, що включає 72 графічних процесори Blackwell в одній стійці. Рішення буде доступне у повній конфігурації із заводською інтеграцією для розгортання у стійці та установки на місці.



На сервері Dell працює NativeEdge, перша периферійна платформа оркестрації, яка автоматизує доставлення програмного забезпечення Nvidia AI Enterprise, включаючи службу розповсюдження моделей Nvidia NIM AI. Dell AI Factory використовує графічні процесори Nvidia Tensor Core, мережеву структуру Spectrum-X Ethernet та блоки обробки даних (DPU) Bluefield.



AI Factory надає інтегровані можливості або попередньо перевірені повнофункціональні реалізації для сценаріїв використання штучного інтелекту, що вимагають підвищеної продуктивності, таких як генерація з розширеним пошуком (RAG), навчання моделей та висновок, а також відеоаналітика Metropolis AI та служба мови та перекладу Riva.



"Генераторний AI вимагає нового типу обчислювальної інфраструктури - AI Factory, яка виробляє інтелект", - сказав Дженсен Хуанг. «Разом Nvidia та Dell надають світовим галузям комплексну пропозицію, включаючи обчислення, мережі та програмне забезпечення, яке допомагає Copilot, помічникам із програмування, віртуальним агентам з обслуговування клієнтів та промисловим цифровим двійникам цифрового підприємства».



"Організації швидко рухаються до використання можливостей штучного інтелекту, тому наша співпраця з Nvidia така важлива", - сказав Майкл Делл (Michael Dell), засновник і генеральний директор Dell Technologies. "Наше розширення Dell AI Factory спільно з Nvidia продовжує нашу спільну місію - ми спрощуємо організаціям впровадження штучного інтелекту, щоб вони могли сміливо рухатися до наступної технологічної революції".



Сервери Dell PowerEdge XE9680L будуть доступні у другій половині 2024 року разом із проєктами розгортання NativeEdge.

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