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Вебінар De Novo: «Українська хмара для ML-інженерів» - 28 травня! 

23 мая 2024 г., 18:52

Вебінар «Українська хмара для ML-інженерів»

Готова в продакшені AI/ML-хмара з послугами, як у гіперскейлерів, але за ціною як в Україні. Чи таке можливо? Так, якщо це хмара De Novo. На початку року ми запустили низку AI/ML-сервісів на основі кращих світових практик. У нас є потужні GPU H100/L40S, Kubernetes as a Service, зручне та функціональне робоче оточення ML-інженера, та багато іншого.

Цікаво? Тоді реєструйтеся на наш вебінар за посиланням https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZ0tcO6qrTMuGdI9tNmjhgn9nSuvBlFYIHQ7

28 трав., вівторок, 15:00 – 16:30

Спікери – Геннадій Карпов, директор з технологій De Novo та Євген Краснокутський, ML Lead MK Consulting.

Чекаємо на зустріч!

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