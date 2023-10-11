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Піротехнічні підрозділи ДСНС за добу знешкодили 278 вибухонебезпечних предметів

11 октября 2023 г., 8:25
Державна служба України з надзвичайних ситуацій інформує, що протягом доби 10 жовтня піротехнічні підрозділи ДСНС залучалися 145 разів, виявлено, вилучено і знешкоджено 278 од. вибухонебезпечних предметів, обстежено територію площею 244 гектари.
 
Найчастіше піротехнічні підрозділи працювали: в Харківській області 23 тис. 584, Київщині – 8 тис. 971, Донеччині – 8 тис. 432, Миколаївщині – 6 тис. 191, Херсонщині – 8 тис. 179, Чернігівщині – 5 тис. 010, Сумщині – 2 тис. 584, Черкащині – 1 тис. 331.
 
Всього з початку широкомасштабного військового вторгнення російської федерації на території України знешкоджено 440 тис. 537 од. вибухонебезпечних предметів та 2 тис. 892 кг вибухової речовини, у тому числі 3 тис. 103 од. авіаційні бомби. Обстежено територію площею понад 101 тис. 511 гектара.
 
У разі виявлення підозрілого предмету або вибухівки одразу повідом за номером телефону - 101.
 

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