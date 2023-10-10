AMD придбає Nod.ai, стартап з розробки рішень для АІ

10 октября 2023 г., 17:20

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Компанія AMD офіційно повідомила у вівторок, що планує придбати стартап зі штучного інтелекту Nod.ai.

У протистоянні з конкурентом Nvidia компанія планує інвестувати значні кошти в критично важливе програмне забезпечення, необхідне для передових чіпів штучного інтелекту. Необхідно зазначити, що за більш ніж десятиліття роботи Nvidia створила потужну перевагу на ринку АІ-чипів завдяки програмному забезпеченню, яке вона виробляє, та екосистемі розробників.

AMD пообіцяла інвестувати та створити єдину колекцію програмного забезпечення для різних чипів, які виробляє.

«Ми виконуємо цю стратегію, - наголосив президент AMD Віктор Пенг (Victor Peng) в інтерв’ю Reuters. - І робимо це шляхом внутрішніх інвестицій, а також зовнішніх придбань».

Придбання Nod.ai вписується в цю стратегію, оскільки її технологія дозволяє компаніям легше розгортати моделі штучного інтелекту, налаштовані на чипи AMD. Стартап продає свою технологію, зокрема, великим операторам центрів обробки даних.

Зазначається, що Nod.ai розробила провідну в галузі програмну технологію, що прискорює розгортання AI-рішень, оптимізованих для прискорювачів центрів обробки даних AMD Instinct, AI-процесорів Ryzen, процесорів EPYC, SoC Versal і графічних процесорів Radeon.

AMD не розголошує умови угоди. За даними PitchBook, компанія Nod.ai, що базується в Санта-Кларі, штат Каліфорнія, залучила близько 36,5 млн дол.

Раніше цього року AMD створила групу з питань штучного інтелекту, яка буде займатися придбанням Nod.ai, сказав Пенг. У групі працює близько 1 500 інженерів - переважна більшість з них пов’язані з програмним забезпеченням - і AMD планує продовжувати розширювати команду, найнявши 300 додаткових співробітників цього року і ще більше у 2024 році.

«Ми швидко зростаємо і маємо плани на наступний рік», - сказав Вамсі Боппана (Vamsi Boppana), старший віце-президент групи штучного інтелекту в AMD.

За словами Пенга, придбання Nod.ai є другою угодою компанії за останні кілька місяців. На питання Reuters, чи планує компанія розширювати своє портфоліо шляхом додаткових придбань, Пенг відповів: «Ми завжди в пошуку».

«Наш шлях як компанії закріпив за нами роль основного розробника та основного постачальника деяких з найважливіших світових репозиторіїв ШІ, включаючи SHARK, Torch-MLIR та технологію генерації коду OpenXLA/IREE. Об’єднавши зусилля з AMD, ми надамо цей досвід ширшому колу клієнтів у глобальному масштабі», відзначила Ануш Елангован (Anush Elangovan), співзасновник і генеральний директор Nod.ai.

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