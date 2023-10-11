Gartner: після восьми кварталів спаду поспіль на ринку ПК очікується підйом

11 октября 2023 г., 9:35

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Згідно з попередніми результатами дослідження Gartner, у третьому кварталі 2023 року світові поставки ПК склали 64,3 млн одиниць, що на 9% менше, ніж рік тому.

Хоча результати третього кварталу ознаменували восьмий квартал падіння світового ринку ПК поспіль, Gartner очікує, що вже в четвертому кварталі цього року він знову почне зростати.

"Є свідчення того, що падіння ринку ПК нарешті досягло дна, - говорить Мікако Кітагава (Mikako Kitagawa), директор-аналітик Gartner. - Сезонний попит з боку освітнього ринку сприяв збільшенню поставок у третьому кварталі, хоча попит на корпоративні ПК залишався слабким, що нівелювало деяке зростання. Вендори також досягли послідовного прогресу в скороченні запасів ПК, і очікується, що вони повернуться до нормального рівня до кінця 2023 року, якщо святкові розпродажі не обваляться".

У третьому кварталі 2023 року список топ-вендорів на світовому ринку ПК залишився незмінним: Lenovo зберегла перше місце за обсягами поставок з часткою ринку 25,1%.

Хоча Lenovo знову зазнала падіння поставок у річному обчисленні, воно було пом'якшено до однозначного показника. Тим часом HP була єдиним постачальником, який продемонстрував річне зростання, причому поставки збільшилися в усіх регіонах. Компанія Dell повідомила про скорочення поставок шостий квартал поспіль, що пов'язано зі слабким попитом на корпоративні ПК, попри її значну присутність на ринку.

Відвантаження Apple різко скоротилися порівняно з минулим роком, частково через те, що обсяг поставок значно збільшився в ІІІ кв. 2022 року, коли перебої з поставками, що виникли на початку того року через китайський локдаун, зменшилися. У третьому кварталі 2023 року поставки Apple відповідали сезонним тенденціям, в першу чергу завдяки попиту з боку студентів та освітян.

"Хороша новина для постачальників ПК полягає в тому, що найгірше може бути позаду до кінця 2023 року, - сказав Кітагава. - Ринок бізнес-комп'ютерів готовий до наступного циклу заміни, зумовленого оновленням Windows 11. Попит на споживчі ПК також повинен почати відновлюватися, оскільки системи, придбані під час пандемії, вступають у початкову стадію циклу оновлення".

Gartner прогнозує зростання світового ринку ПК на 4,9% у 2024 році, причому зростання очікується як у бізнес-, так і в споживчому сегментах.

Падіння американського ринку було спричинене насамперед слабким попитом на корпоративні ПК. Однак зростання ринку Chromebook, зумовлене попитом на заміну в освітніх установах K-12, частково компенсувало падіння.

Ринок ПК у регіоні EMEA скоротився на 3,6% у річному обчисленні. Тривалі політичні заворушення, інфляційний тиск і підвищення процентних ставок призвели до нового мінімуму попиту на ПК, хоча падіння в цьому кварталі було менш значним, ніж у попередніх двох кварталах.

"Організації в регіоні EMEA продовжують пристосовуватися до несприятливих бізнес-перспектив, обмежуючи витрати на бізнес-комп'ютери, оскільки компанії скорочують бюджети на ПК як стратегію управління витратами, - наголошує Кітагава. - Тим часом споживчий попит у регіоні EMEA залишається низьким, оскільки всі верстви населення відчувають на собі вплив інфляційного тиску та процентних ставок".

Ринок ПК в Азійсько-Тихоокеанському регіоні скоротився на 13% в річному обчисленні, що було викликано різким 20% падінням в Китаї. Споживчі витрати на ПК у Піднебесні залишалися слабкими через проблеми з безробіттям, тоді як попит на корпоративні системи також сповільнився через скорочення витрат в уряді.

В Індії Генеральний директорат зовнішньої торгівлі (DGFT) оголосив про нові обмеження на імпорт певних пристроїв у серпні 2023 року з метою заохочення місцевого виробництва. Початкове оголошення спричинило незначні перебої, оскільки кілька постачальників були змушені зупинити імпорт, але невдовзі переглянуте оголошення продовжило цей термін до листопада 2023 року, і імпорт відновився до нормальних обсягів. Рішення про запровадження будь-яких обмежень було перенесено на жовтень наступного року, а це означає, що до кінця цього року індійський ринок ПК зазнає мінімального впливу.

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