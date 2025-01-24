Піротехнічні підрозділи ДСНС з початку тижня знешкодили 506 вибухонебезпечних предметів

24 января 2025 г., 8:15

Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомила, що з початку тижня піротехнічні підрозділи залучалися 261 раз, виявлено, вилучено і знешкоджено 506 вибухонебезпечних предметів з них 1 авіаційна бомба, обстежено територію площею 209,65 га.

Найчастіше піротехнічні підрозділи працювали: в Харківській області – 39 тис. 555, Херсонщині – 19 тис. 136, Донеччині – 16 тис. 230, Київщині – 11 тис. 983, Миколаївщині – 10 тис. 191, Чернігівщині – 7 тис. 264, Сумщині – 5 тис. 033.

Всього з початку широкомасштабного військового вторгнення російської федерації на території України знешкоджено 554 тис. 578 од. вибухонебезпечних предметів та 2 тис. 966 кг вибухової речовини, у тому числі 3 тис. 807 од. авіаційних бомб. Обстежено територію площею понад 170 тис. 746 га.

У разі виявлення підозрілого предмета або вибухівки одразу повідомляйте за номером телефону - 101.

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