ChatGPT та OpenAI API майже годину не працювали в глобальних масштабах

23 января 2025 г., 18:16

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Повідомляється, що орієнтовно у 11:00 GMT 23 січня 2025 року стався глобальний збій у роботі чат-бота ChatGPT, а також OpenAI API.

Під час спроби почати бесіду з чат-ботом з’являлося повідомлення: «Щось пішло не так під час генерації відповіді. Якщо ця проблема зберігається, зв'яжіться з нами через наш довідковий центр на help.openai.com». На головній сторінці сайту Ghat GPT при відкритті з'являлася помилка з повідомленням: «Неможливо почати бесіду». Але у користувачів виникали проблеми також і зі входом на platform.openai.com - «bad gateway error 502»

Сама OpenAI у той момент попередила, що її системи «наразі відчувають високий рівень помилок».

Як повідомляється, десь через хвилин 40 проблема була виявлена і почався процес її виправлення і через годину після початку збою робота ChatGPT і OpenAI API була відновлена. Потім знову зʼявлялися проблеми з доступом до сервісів у деяких користувачів. І лише у 15:09 GMT компанія повідомила, що виправлення було впроваджено.

Керівник OpenAI Сем Альтман (Sam Altman) раніше повідомляв, що до грудня 2024 року ChatGPT щотижня використовували понад 300 мільйонів людей по всьому світу.

Нагадаємо, що глобальний збій у роботі сервіси OpenAI - майже 9 годин - вже зазнавали наприкінці грудня. Тоді компанія це пояснила проблемами у «постачальника послуг верхнього рівня» без детального пояснення.

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