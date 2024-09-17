Главная » Новости Пет Гелсінгер про динаміку розвитку Intel Foundry 17 сентября 2024 г., 16:35 0

Tweet Компанія Intel опублікувала звернення до співробітників її глави Пета Гелсінгера (Pat Gelsinger).



Вся увага прикута до Intel відтоді, як ми оголосили про результати другого кварталу. Не бракувало чуток і спекуляцій про компанію, включно із засіданням Ради директорів минулого тижня, тому я пишу сьогодні, щоб надати деякі оновлення та розповісти про те, що буде далі. Почну з того, що засідання ради директорів пройшло надзвичайно продуктивно і сприятливо. У нас сильна рада, що складається з незалежних директорів, чия робота полягає в тому, щоб ставити перед нами завдання і підштовхувати нас до досягнення найкращих результатів. Ми глибоко обговорили нашу стратегію, наш портфель і безпосередній прогрес у виконанні плану, про який ми оголосили 1 серпня.



Ми з Радою директорів погодилися з тим, що на нас чекає велика робота з підвищення ефективності, рентабельності та конкурентоспроможності на ринку, і я хотів би зупинитися на трьох ключових моментах, які я виніс із засідання минулого тижня:



- Ми повинні розвинути нашу динаміку в контрактному виробництві, оскільки ми наближаємося до запуску Intel 18A, і підвищити ефективність використання капіталу в цій частині нашого бізнесу.



- Ми повинні продовжувати діяти в терміновому порядку, щоб створити більш конкурентоспроможну структуру витрат і досягти мети економії в 10 млрд доларів, про яку ми оголосили минулого місяця.



- Ми повинні переорієнтуватися на нашу сильну франшизу x86 у міру реалізації нашої стратегії в галузі штучного інтелекту, одночасно оптимізуючи портфель продуктів в інтересах клієнтів і партнерів Intel.



У нас є кілька новин, які підтверджують ці пріоритети.



Amazon Web Services вибирає Intel Foundry

Сьогодні ми оголосили про розширення нашої стратегічної співпраці з Amazon Web Services (AWS). Це охоплює спільне інвестування в розробку замовних чіпів, і ми оголосили про багаторічну багатомільярдну угоду, що охоплює продукцію і пластини від Intel.



Зокрема, Intel Foundry вироблятиме чип AI fabric для AWS на Intel 18A. Ми також випустимо замовний чіп Xeon 6 на Intel 3, що стане розвитком нашого наявного партнерства, в рамках якого Intel виробляє процесори Xeon Scalable для AWS. У ширшому плані ми очікуємо тісної співпраці з AWS щодо інших проєктів, які охоплюють Intel 18A, Intel 18AP і Intel 14A.



Ці рамки відображають силу нашої стратегії «Краще разом», заснованої на інтегрованому портфелі послуг контрактного виробництва, інфраструктури та продуктів x86. І оскільки фінішна пряма 5N4Y вже не за горами, ми починаємо спостерігати значне зростання інтересу з боку клієнтів виробництва. Це охоплює безперервну динаміку в галузі передового паковання, яка залишається значущою відмінністю для Intel Foundry, оскільки з початку року ми потроїли наш портфель угод.



Нагорода США в галузі Secure Enclave

Раніше сьогодні ми також оголосили про те, що Intel отримала до 3 млрд дол. прямого фінансування в рамках закону CHIPS and Science Act для програми Secure Enclave уряду США. Ця програма спрямована на розширення довіреного виробництва передових напівпровідників для уряду США. Як єдина американська компанія, яка розробляє і виробляє передові логічні мікросхеми, ми допоможемо забезпечити безпеку вітчизняного ланцюжка постачання мікросхем.



Ця новина в поєднанні з нашим оголошенням про AWS демонструє постійний прогрес, якого ми досягаємо в побудові контрактного бізнесу світового класу.



Підвищення незалежності Intel Foundry

Щоб закріпити досягнутий прогрес, ми плануємо створити Intel Foundry як незалежну дочірню компанію у складі Intel. Така структура управління завершить процес, розпочатий нами раніше цього року, коли ми розділили фінансову звітність Intel Foundry та Intel Products.



Структура дочірньої компанії дасть змогу отримати важливі переваги. Вона забезпечить нашим зовнішнім клієнтам і постачальникам контрактного виробництва більш чіткий поділ і незалежність від решти Intel. Важливо зазначити, що вона також дає нам можливість у майбутньому оцінювати незалежні джерела фінансування та оптимізувати структуру капіталу кожного підрозділу для забезпечення максимального зростання і створення акціонерної вартості.



У керівництві Intel Foundry, яке, як і раніше, підпорядковується мені, не відбулося жодних змін. Ми також створимо операційну раду, до якої увійдуть незалежні директори, для управління дочірньою компанією. Це підтримує нашу постійну увагу до підвищення прозорості, оптимізації та підзвітності всього бізнесу.



Більш цілеспрямована та ефективна Intel Foundry сприятиме подальшому зміцненню співпраці з Intel Products. А наші можливості в галузі проєктування та виробництва залишаться джерелом конкурентної переваги та сили.



Більш ефективна побудова виробництва Intel Foundry

Одним із ключових пріоритетів для Intel Foundry є підвищення ефективності використання капіталу. Наші інвестиції у виробництво на трьох континентах заклали основу для створення виробництва світового класу в епоху AI. Тепер, коли ми завершили перехід на EUV, настав час перейти від періоду прискорених інвестицій до більш нормалізованого графіка розроблення вузлів і гнучкішого та ефективнішого плану капіталовкладень.



Ми будемо дотримуватися підходу Smart Capital для забезпечення максимальної фінансової гнучкості в міру завершення будівництва виробництва, вносячи деякі корективи в найближчі масштаби та темпи розширення виробництва.



Нещодавно ми збільшили потужності в Європі коштом нашої фабрики в Ірландії, яка в найближчому майбутньому залишиться нашим основним європейським центром. Ми призупинимо наші проєкти в Польщі та Німеччині приблизно на два роки, виходячи з очікуваного ринкового попиту.



Малайзія залишається активним центром розроблення та виробництва завдяки нашим наявним операціям. Ми плануємо завершити будівництво нового заводу з виробництва сучасного упакування в Малайзії, але узгоджуватимемо запуск із ринковими умовами та збільшенням завантаження наявних потужностей.



В інших місцях розташування наших виробничих потужностей змін немає. Ми зберігаємо прихильність інвестиціям у виробництво в США і продовжуємо реалізацію проєктів в Аризоні, Орегоні, Нью-Мексико та Огайо. Ми, як і раніше, маємо всі можливості для розширення виробництва по всьому світу залежно від попиту на ринку в міру розвитку нашого контрактного бізнесу.



Зміцнення портфеля продуктів Intel з упором на x86

Ми також вживаємо заходів щодо зміцнення та оптимізації портфеля продуктів Intel, в якому ми виявили чіткі можливості для підвищення концентрації, швидкості та ефективності.



Нашим головним пріоритетом є максимальне збільшення вартості нашої франшизи x86 на ринках клієнтських, граничних систем і центрів оброблення даних, зокрема завдяки розширенню асортименту замовних чипсетів та інших індивідуальних пропозицій, що відповідають новим потребам клієнтів, що було продемонстровано сьогоднішнім оголошенням AWS.



Наші інвестиції в AI, включно з подальшим лідерством у категорії ПК з AI, сильними позиціями в галузі AI в центрах оброблення даних і портфелем прискорювачів, використовуватимуть і доповнюватимуть нашу франшизу x86 з акцентом на корпоративні, економічно ефективні обчислення.



Поряд з цим ми робимо кроки щодо спрощення нашого портфеля для підвищення ефективності, прискорення інновацій та надання більш інтегрованих рішень.



Це містить переведення наших підрозділів Edge та Automotive в CCG, де у нас є широкі можливості для використання нашого основного клієнтського бізнесу і поширення нашого лідерства в категорії ПК зі штучним інтелектом на широкий спектр вертикальних рішень. У NEX ми зосередимося на мережевому та телекомунікаційному бізнесі. А підрозділ Integrated Photonics Solutions ми переводимо в DCAI, щоб забезпечити більш цілеспрямований план R&D, що повністю відповідає нашим головним пріоритетам у бізнесі.



Крім того, ми інтегруємо наш бізнес з розробки програмного забезпечення та інкубації в наші основні бізнес-підрозділи, щоб сприяти більш інтегрованим дорожнім картам, підвищенню ефективності та створенню вартості.



Двигун фінансової ефективності

У сукупності ці зміни є найважливішими кроками вперед на шляху створення більш ефективної, простої та дієвої Intel. Вони спираються на безпосередній прогрес, якого ми досягли з моменту оголошення 1 серпня про наш план зі створення більш конкурентоспроможної структури витрат.



Завдяки нашим пропозиціям щодо добровільного дострокового виходу на пенсію і звільнення ми вже більш ніж на півдорозі до досягнення нашої мети зі скорочення штату - приблизно 15000 осіб до кінця року. Нам ще належить прийняти непрості рішення, і в середині жовтня ми повідомимо співробітників, на яких вони вплинуть. Крім того, ми реалізуємо плани зі скорочення або виведення близько двох третин нашої нерухомості по всьому світу до кінця року.



Продовжуючи діяти в терміновому порядку для виконання плану, про який ми оголосили минулого місяця, ми також працюємо над ретельним управлінням грошовими коштами в міру значного поліпшення нашого балансу і ліквідності. У тому числі шляхом продажу частини нашої частки в Altera - про що ми неодноразово говорили публічно і що давно було частиною нашої стратегії з отримання доходів для Intel на шляху Altera до IPO.



Вся увага буде прикута до нас. Ми повинні боротися за кожен дюйм і працювати краще, ніж будь-коли раніше. Тільки так ми зможемо заспокоїти наших критиків і домогтися тих результатів, на які, як ми знаємо, ми здатні.



Ми повинні зберігати орієнтацію на інновації та водночас ставати двигуном операційної ефективності та фінансових показників, створеним для перемоги на ринку.



Як я вже казав, це найзначніша трансформація Intel за останні чотири десятиліття. З часів переходу від пам'яті до мікропроцесорів ми не намагалися здійснити щось важливе. Тоді нам це вдалося, і ми зустрінемо цей момент і побудуємо сильнішу Intel на десятиліття вперед. Про DCIM у забезпеченні успішної роботи ІТ-директора 0

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