Стартував BEST CIO 2023. Реєстрація відкрита!

29 декабря 2023 г., 15:45

Нагадаємо, що BEST CIO 2021, який мав би бути фінішований на весні 2022 р. так і не був завершений через початок агресії рф.

Партнерами BEST CIO 2023 виступили компанії Check Point, De-Novo, IT-Solutions, "Метінвест Діджитал" та UCloud.

«Наш проект ми проводили кожний рік, починаючи з 2008 р., але війна, яку розвʼязала росія, зламала хід розвитку всієї країни і ми не змогли фінішувати BEST CIO 2021, як було заплановано. Минулий рік був дуже складний - всім, і ринку в цілому було не до того, але зараз, незважаючи на непросту ситуацію, ми все ж таки вирішили запускати BEST CIO 2023. Бізнес відновлюється й роль ІТ-директорів тільки посилюється. Визначення найкращих серед них - головне завдання нашого проекту і воно зараз дуже актуальне для ринку. Окремо хотів би висловити слова подяки всім нашим партнерам, без чиєї підтримки ми не змогли би стартувати BEST CIO 2023», - зазначив Михайло Лаптєв, головний редактор видання "Компьютерное Обозрение" і голова журі BEST CIO.

У конкурсі можуть узяти участь усі охочі ІТ-директори українських компаній, достатньо лише зареєструватися та заповнити анкети в рамках першого етапу проєкту, який триватиме до 15 березня. На основі анкетування будуть сформовані списки учасників конкурсу, з яких журі, що складається з ринкових експертів та ІТ-директорів, які перемогли раніше в конкурсі, обере трійки фіналістів BEST CIO 2023.

Після першого туру відбудеться другий, у межах якого з фіналістами та їхніми керівниками буде проведено додаткові інтерв'ю. Зібрана інформація буде представлена журі для визначення переможців BEST CIO 2023 у кожній з індустрій.

