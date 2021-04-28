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Финал и подведение итогов BEST CIO 2020 перенесены на конец июня

28 апреля 2021 г., 19:16

Оргкомитет BEST CIO объявил о принятом решении — перенести подведение итогов конкурса в этом году на конец июня, в контексте текущей эпидемиологической ситуации в стране.

Так же сообщается, что период регистрации и заполнения анкет продлен до 31 мая 2021 г.

Напомним, в конкурсе могут принять участие все желающие ИТ-директора украинских компаний, достаточно лишь зарегистрироваться и заполнить анкеты в рамках первого этапа проекта. На основе анкетирования будут сформированы списки участников конкурса, из которых жюри, состоящее из рыночных экспертов и ИТ-директоров, победивших ранее в конкурсе, выберет тройки финалистов BEST CIO 2020.

После первого тура состоится второй, в рамках которого с финалистами и их руководителями будут проведены персональные интервью. Собранная информация будет представлена жюри, которое определит победителей BEST CIO 2020 в каждой из индустрий.

В качестве партнеров BEST CIO 2020 выступили такие мировые гранды, как Dell Technologies, Check Point, Lenovo, OKI. Проект также поддержали украинские компании Avalis, IT-Solutions, «Метинвест Диджитал», UCloud.

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