Финал и подведение итогов BEST CIO 2020 перенесены на конец июня

Оргкомитет BEST CIO объявил о принятом решении — перенести подведение итогов конкурса в этом году на конец июня, в контексте текущей эпидемиологической ситуации в стране.



Так же сообщается, что период регистрации и заполнения анкет продлен до 31 мая 2021 г.



Напомним, в конкурсе могут принять участие все желающие ИТ-директора украинских компаний, достаточно лишь зарегистрироваться и заполнить анкеты в рамках первого этапа проекта. На основе анкетирования будут сформированы списки участников конкурса, из которых жюри, состоящее из рыночных экспертов и ИТ-директоров, победивших ранее в конкурсе, выберет тройки финалистов BEST CIO 2020.



После первого тура состоится второй, в рамках которого с финалистами и их руководителями будут проведены персональные интервью. Собранная информация будет представлена жюри, которое определит победителей BEST CIO 2020 в каждой из индустрий.



В качестве партнеров BEST CIO 2020 выступили такие мировые гранды, как Dell Technologies, Check Point, Lenovo, OKI. Проект также поддержали украинские компании Avalis, IT-Solutions, «Метинвест Диджитал», UCloud.

