Определены финалисты BEST CIO 2020

Оргкомитет жюри BEST CIO 2020 объявил о выборе финалистов проекта по итогам прошлого года.



В число финалистов BEST CIO 2020 вошли:



Энергетика и топливный комплекс

Дмитрий Осыка ДТЭК

Олег Килюх ГП НАЭК "Энергоатом", ОП "Ривненская АЭС"

Богдан Карбань Укргидроэнерго



Информационные технологии

Павел Гулидов Squad

Юрий Чупилка Luxoft

Василий Ажимов Terrasoft



Оптовая торговля

Павел Цимбал BERTA group

Андрей Ищенко СТВ групп

Дмитрий Фомин AVTEK



Розничная торговля

Дмитрий Сергиненко Люксоптика

Вячеслав Шевчук БРСМ-Нафта

Александр Овчинников Goodwine



Агропромышленный комплекс

Михаил Иванов Cygnet

Александр Войналович Астарта-Київ

Виталий Шарафан Мироновская птицефабрика



Пищевая промышленность

Александр Мошоровский Biola

Виктор Шпетный Олимп

Андрей Токарев Сеть ресторанов "Пузата Хата"



Государственный сектор

Игорь Бондаренко Министерство внутренних дел Украины

Александр Клинг Національна поліція України

Тимур Корытный Укроборонпром



Финансовые организации

Роман Онищенко Кредобанк

Алексей Егоров МЕГАБАНК

Григорий Лисничий Moneyveo.UA





Победители в каждой категории будут выбраны жюри из числа финалистов. Их объявление состоится на торжественной церемонии BEST CIO 2020, которая состоится 30 июня.



Оргкомитет проекта выражает благодарность участникам и партнерам — всем кто поддержал этот этап конкурса.



В качестве партнеров BEST CIO 2020 выступили такие мировые гранды, как Check Point, Lenovo, OKI. Проект также поддержали украинские компании Avalis, IT-Solutions, «Метинвест Диджитал», UCloud.

