Определены финалисты BEST CIO 2020

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Оргкомитет жюри BEST CIO 2020 объявил о выборе финалистов проекта по итогам прошлого года.
В число финалистов BEST CIO 2020 вошли:
Энергетика и топливный комплекс
Дмитрий Осыка ДТЭК
Олег Килюх ГП НАЭК "Энергоатом", ОП "Ривненская АЭС"
Богдан Карбань Укргидроэнерго
Информационные технологии
Павел Гулидов Squad
Юрий Чупилка Luxoft
Василий Ажимов Terrasoft
Оптовая торговля
Павел Цимбал BERTA group
Андрей Ищенко СТВ групп
Дмитрий Фомин AVTEK
Розничная торговля
Дмитрий Сергиненко Люксоптика
Вячеслав Шевчук БРСМ-Нафта
Александр Овчинников Goodwine
Агропромышленный комплекс
Михаил Иванов Cygnet
Александр Войналович Астарта-Київ
Виталий Шарафан Мироновская птицефабрика
Пищевая промышленность
Александр Мошоровский Biola
Виктор Шпетный Олимп
Андрей Токарев Сеть ресторанов "Пузата Хата"
Государственный сектор
Игорь Бондаренко Министерство внутренних дел Украины
Александр Клинг Національна поліція України
Тимур Корытный Укроборонпром
Финансовые организации
Роман Онищенко Кредобанк
Алексей Егоров МЕГАБАНК
Григорий Лисничий Moneyveo.UA
Победители в каждой категории будут выбраны жюри из числа финалистов. Их объявление состоится на торжественной церемонии BEST CIO 2020, которая состоится 30 июня.
Оргкомитет проекта выражает благодарность участникам и партнерам — всем кто поддержал этот этап конкурса.
В качестве партнеров BEST CIO 2020 выступили такие мировые гранды, как Check Point, Lenovo, OKI. Проект также поддержали украинские компании Avalis, IT-Solutions, «Метинвест Диджитал», UCloud.
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голоса