 
`

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Дайджест событий за неделю
№ 23 (1270)

13.06 - 20.06

читать

Архив номеров

Какая часть сотрудников вашей компании основную часть времени работает удаленно?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Определены финалисты BEST CIO 2020

23 июня 2021 г., 23:41
+22
голоса

Оргкомитет жюри BEST CIO 2020 объявил о выборе финалистов проекта по итогам прошлого года.

В число финалистов BEST CIO 2020 вошли:

Энергетика и топливный комплекс
Дмитрий Осыка                         ДТЭК
Олег Килюх                                ГП НАЭК "Энергоатом", ОП "Ривненская АЭС"
Богдан Карбань                         Укргидроэнерго

Информационные технологии
Павел Гулидов                         Squad
Юрий Чупилка                          Luxoft
Василий Ажимов                      Terrasoft

Оптовая торговля
Павел Цимбал                         BERTA group
Андрей Ищенко                       СТВ групп
Дмитрий Фомин                       AVTEK

Розничная торговля
Дмитрий Сергиненко               Люксоптика
Вячеслав Шевчук                     БРСМ-Нафта
Александр Овчинников           Goodwine

Агропромышленный комплекс
Михаил Иванов                        Cygnet
Александр Войналович           Астарта-Київ
Виталий Шарафан                   Мироновская птицефабрика

Пищевая промышленность
Александр Мошоровский        Biola
Виктор Шпетный                      Олимп
Андрей Токарев                       Сеть ресторанов "Пузата Хата"

Государственный сектор
Игорь Бондаренко                   Министерство внутренних дел Украины
Александр Клинг                     Національна поліція України
Тимур Корытный                     Укроборонпром

Финансовые организации
Роман Онищенко                    Кредобанк
Алексей Егоров                       МЕГАБАНК
Григорий Лисничий                 Moneyveo.UA


Победители в каждой категории будут выбраны жюри из числа финалистов. Их объявление состоится на торжественной церемонии BEST CIO 2020, которая состоится 30 июня.

Оргкомитет проекта выражает благодарность участникам и партнерам — всем кто поддержал этот этап конкурса.

В качестве партнеров BEST CIO 2020 выступили такие мировые гранды, как Check Point, Lenovo, OKI. Проект также поддержали украинские компании Avalis, IT-Solutions, «Метинвест Диджитал», UCloud.

Вы можете подписаться на нашу страницу в LinkedIn!

+22
голоса

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  