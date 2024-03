Lenovo підтримала BEST CIO 2023!

27 марта 2024 г., 12:37

Організаційний комітет BEST CIO повідомляє про те, що компанія Lenovo увійшла до числа партнерів проєкту цього року.

Lenovo - глобальна технологічна компанія з річним доходом у 62 млрд дол., яка посідає 217 місце в рейтингу Fortune Global 500, обʼєднує 77 000 працівників по всьому світу та щодня обслуговує мільйони користувачів на 180 ринках. Зосередившись на сміливому баченні — забезпечувати розумні технології для кожного, компанія Lenovo стала провідним світовим гравцем на ринку ПК, продовжуючи розширення у ключових напрямах, включаючи сервери, сховища, мобільні пристрої, рішення та послуги. Ця трансформація разом з інноваціями Lenovo, що змінюють світ, створює більш інклюзивне, надійне та стійке цифрове суспільство для всіх і всюди.

«Розумні технології Lenovo підвищують ефективність і доходи підприємств та навіть цілих галузей у всьому світі. Для українських корпоративних користувачів наша компанія також добре відома. Ми вже неодноразово підтримували BEST CIO і вирішили продовжити співпрацю й цього року. З нашої точки зору, цей проєкт є важливим для українського ринку і надає можливість ІТ-директорам проявити себе та продемонструвати необхідність постійного розвитку у напрямку цифрових трансформацій», зазначив Тарас Джамалов, генеральний директор Lenovo в Україні.



«Ми дуже вдячні компанії Lenovo за співпрацю та рішення підтримати BEST CIO у такий непростий, але дуже важливий період розвитку нашої країни. Вважаю, що це партнерство буде взаємовигідним та посилить наш проєкт», підкреслив Михайло Лаптєв, головний редактор видання «Комп’ютерний Огляд» і голова журі BEST CIO.



Нагадаємо, що в конкурсі BEST CIO 2023 можуть узяти участь усі ІТ-директори українських компаній, достатньо лише зареєструватися та заповнити анкети. На основі анкетування будуть сформовані списки учасників конкурсу, з яких журі, що складається з ринкових експертів та ІТ-директорів, які перемогли раніше в конкурсі, обере трійки фіналістів проекту.

Нагадаємо, партнерами BEST CIO 2023 також виступають компанії Check Point, De Novo, IT-Solutions, "Метінвест Діджитал" та UCloud.

