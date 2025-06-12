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PCI-SIG оголошує про випуск рішення для оптичного з'єднання PCIe: PCIe-over-Fiber

12 июня 2025 г., 13:35
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PCI-SIG оголошує про випуск рішення для оптичного з'єднання PCIe PCIe-over-Fiber

Орган стандартизації PCI-SIG оголосив про нову редакцію специфікації оптичного з'єднання, яка дозволить підвищити продуктивність технології PCI Express (PCIe). Повідомлення про інженерні зміни (ECN) Optical Aware Retimer вносить поправки до специфікації PCIe 6.4 і нової специфікації PCIe 7.0, включаючи рішення на основі ретаймера PCIe, яке є першим в галузі стандартизованим способом реалізації технології PCIe по оптичному волокну.

«Ми побачили необхідність у створенні галузевого стандарту оптичного з'єднання на основі технології PCIe, і ECN Optical Aware Retimer є першим кроком до додавання модульного оптичного рішення», — сказав Аль Янес (Al Yanes), президент і голова PCI-SIG. «Ми очікуємо, що первинне впровадження відбудеться в додатках для центрів обробки даних, таких як AI/ML і хмарні технології. У міру того, як технологія PCIe стане більш доступною, ми передбачаємо появу інноваційних варіантів використання в багатьох сегментах ринку».

Optical Aware Retimer ECN
- Безперешкодно забезпечує різні оптичні технології для оптичного з'єднання між наявними кремнієвими конструкціями комутаторів, кореневих комплексів і кінцевих точок, що відповідають специфікаціям PCIe 6.4 і 7.0.

- Забезпечує розширене покриття між стійками і модулями.

- Дозволяє здійснювати мультиплексування і відображення даних між електричними і оптичними доменами.

- Забезпечує більш компактні реалізації, ніж електричні мідні рішення.

Optical Retimer ECN тепер доступний для завантаження членам PCI-SIG в специфікаціях PCIe 6.4 і 7.0.

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