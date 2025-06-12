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Triple Aero 15.6 Pro Max — 43-дюймовий складаний портативний монітор від Aura Displays

12 июня 2025 г., 12:35
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Triple Aero 15.6 Pro Max — 43-дюймовий складаний портативний монітор від Aura Displays

Компанія Aura Displays оголосила про початок постачання першого в світі 43-дюймового складаного портативного монітора — Triple Aero 15.6 Pro Max — по всьому світу, причому перші кілька тисяч одиниць вже відправлені замовникам в більш ніж 60 країнах. Це потрійне розширення екрану, коли воно повністю розгорнуте, забезпечує 43-дюймовий перегляд, розроблений для максимальної портативності.


На відміну від традиційних стаціонарних конфігурацій з трьома моніторами, Triple Aero компактно складається як книга і розкладається в повноцінну робочу станцію. Цей компактний пристрій з трьома безшовними 15,6-дюймовими дисплеями Full HD пропонує більше 43 дюймів горизонтальної площі екрану і поміщається в стандартну сумку для ноутбука. Крім того, пристрій може зворотньо заряджати пристрої потужністю до 60 Вт.

Triple Aero підтримує підключення до різних зовнішніх пристроїв через три порти mini-HDMI, включаючи ігрові консолі, планшети і пристрої для потокової передачі даних. Такий універсальний зв'язок націлює це рішення не тільки на професіоналів, але і на геймерів, творчих людей і технічних ентузіастів. Розроблений з урахуванням принципу інклюзивності, Triple Aero надає візуальні можливості для найширшої аудиторії, на яку коли-небудь була націлена технологія портативних моніторів.

 

Основні характеристики

Розміри продукту: 420 мм (ширина) × 360 мм (висота) × 30 мм (товщина)

Вага: 3,2 кг

Дисплей: три 15,6-дюймових матових Full-HD (1080p) HDR-екрани

Яскравість: 350 кд/м²

Контрастність: 1200:1

Частота оновлення: 60 Гц

Співвідношення сторін: 16:9

Підтримка кольорів: 16,7 млн кольорів (100% sRGB)

Кут огляду: 178°

Живлення: адаптер 65 Вт в комплекті

Аудіо: вбудовані динаміки 2× 6 Ом 2 Вт

Регульована висота: три рівні (10 см, 21 см, 25 см)

Підключення: 2× USB-C, 3× mini-HDMI

Перші постачання новинки розпочали надходити в більш ніж 60 країн.

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