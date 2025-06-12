Великобританія планує створити AI-суперкомп'ютер вартістю 1 млрд дол.

12 июня 2025 г., 14:25

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Уряд Великобританії виділяє 1 млрд доларів (750 млн фунтів стерлінгів) на створення суперкомп'ютера нового покоління на базі штучного інтелекту, який буде розташований в Единбурзі, Шотландія.





Попередній проект зі створення суперкомп'ютера був скасований після приходу до влади нинішньої адміністрації. Про це було оголошено в кінці 2023 року з метою заміни поточної системи ARCHER2 від HPE Cray з продуктивністю 28 петафлопс. Вона має 5860 обчислювальних вузлів, кожен з яких оснащений двома 64-ядерними процесорами AMD EPYC 7742 з тактовою частотою 2,25 ГГц, що в сумі дає 750080 ядер.



Згідно з попереднім планом, заміна повинна була мати продуктивність в 50 разів вище, ніж система ARCHER2, і досягати 1,3 ексафлопса. Однак світ не стоїть на місці, і новітній провідний суперкомп'ютер El Capitan в США має продуктивність 1,74 ексафлопса.



Кращим орієнтиром є найпродуктивніша машина у Великобританії, Isambard AI в Брістолі. Вона входить до п'ятірки кращих машин в Європі, являє собою модульний суперкомп'ютер HPE Cray EX2500 з рідинним охолодженням і більш ніж 5280 чіпами GH200 GraceHopper, що забезпечують продуктивність 278 петафлопс.





Специфікація «Archer AI» буде частиною «Стратегії обчислень», яка буде оголошена в найближчі кілька місяців, але, ймовірно, буде заснована на суперчипі Nvidia VeraRubin, щоб забезпечити заявлене підвищення продуктивності. Це буде схоже на систему Doudna в США і Blue Lion в Німеччині, яка також побудована HPE Cray і повинна бути запущена на початку 2027 року.



Це частина плану дій щодо штучного інтелекту вартістю 2 млрд фунтів стерлінгів, оголошеного в рамках перегляду витрат, щоб до 2030 року збільшити обчислювальну потужність країни в галузі штучного інтелекту в 20 разів.



«Розміщення найпотужнішого суперкомп'ютера Великобританії в Единбурзі, Шотландія, тепер стане важливим фактором у просуванні наступних проривів, які втілять в життя наш План змін», — сказав міністр науки, інновацій та технологій Великобританії Пітер Кайл (Peter Kyle). «Значні інвестиції в наш науково-технічний сектор є частиною нашого Плану змін, спрямованого на стимулювання економічного зростання, і як місце розташування найбільшого суперкомп'ютера Великобританії, Шотландія стане невід'ємною частиною цього шляху».

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