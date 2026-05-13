Palantir продовжує допомагати Україні впроваджувати AI на полі бою

Президент України Володимир Зеленський та міністр оборони Михайло Федоров провели зустріч із виконавчим директором компанії Palantir Technologies Алексом Карпом (Alex Karp) для обговорення нових етапів використання технологій у протистоянні з агресором.





«Символічно, що Алекс став одним із перших CEO великих західних tech-компаній, хто особисто приїхав до Києва після початку повномасштабного вторгнення - у червні 2022 року - та підтримав Україну. Відтоді ми активно співпрацюємо», підкреслив Михайло Федоров.





Міністр оборони окремо відзначив результати цієї співпраці:





- створили систему детального аналізу повітряних атак;

- впровадили AI-рішення для роботи з великими обсягами розвідувальних даних;

- інтегрували технології в планування deep strike-операцій.





Окремий напрям - Brave1 Dataroom, створений спільно з Palantir. Це платформа, де розробники отримують доступ до реальних даних з поля бою для навчання AI-моделей. Уже понад 100 компаній тренують 80+ моделей для виявлення й перехоплення повітряних цілей у складних умовах.





Під час зустрічі команді Palantir було продемонстровано, як Україна захищає небо, стримує ворога на фронті та завдає удару російській економіці.





«Сьогодні технології, AI, аналіз даних і математика війни безпосередньо впливають на результат на полі бою. Наша мета — посилювати партнерство з Palantir в AI-рішеннях та defence tech-проєктах, які дають технологічну перевагу Україні», заявив Михайло Федоров.





Слід нагадати, що Palantir - одна з провідних світових компаній у сфері аналізу даних та AI-рішень для оборони і безпеки. Входить до топ-10 технологічних компаній США з капіталізацією $330 мільярдів. Її технології використовують армії, уряди та спецслужби країн НАТО і США для роботи з розвідданими, планування операцій та управління на полі бою.

