Palantir продовжує допомагати Україні впроваджувати AI на полі бою

13 мая 2026 г., 8:25
Президент України Володимир Зеленський та міністр оборони Михайло Федоров провели зустріч із виконавчим директором компанії Palantir Technologies Алексом Карпом (Alex Karp) для обговорення нових етапів використання технологій у протистоянні з агресором. 

«Символічно, що Алекс став одним із перших CEO великих західних tech-компаній, хто особисто приїхав до Києва після початку повномасштабного вторгнення - у червні 2022 року - та підтримав Україну. Відтоді ми активно співпрацюємо», підкреслив Михайло Федоров.

Міністр оборони окремо відзначив результати цієї співпраці:

- створили систему детального аналізу повітряних атак;
- впровадили AI-рішення для роботи з великими обсягами розвідувальних даних;
- інтегрували технології в планування deep strike-операцій.

Окремий напрям - Brave1 Dataroom, створений спільно з Palantir. Це платформа, де розробники отримують доступ до реальних даних з поля бою для навчання AI-моделей. Уже понад 100 компаній тренують 80+ моделей для виявлення й перехоплення повітряних цілей у складних умовах.

Під час зустрічі команді Palantir було продемонстровано, як Україна захищає небо, стримує ворога на фронті та завдає удару російській економіці.

«Сьогодні технології, AI, аналіз даних і математика війни безпосередньо впливають на результат на полі бою. Наша мета — посилювати партнерство з Palantir в AI-рішеннях та defence tech-проєктах, які дають технологічну перевагу Україні», заявив Михайло Федоров.

Слід нагадати, що Palantir - одна з провідних світових компаній у сфері аналізу даних та AI-рішень для оборони і безпеки. Входить до топ-10 технологічних компаній США з капіталізацією $330 мільярдів. Її технології використовують армії, уряди та спецслужби країн НАТО і США для роботи з розвідданими, планування операцій та управління на полі бою. 

