PaaS-решение Nutanix Karbon ускорит разработку микросервисных приложений

16 сентября 2020 г., 10:15

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Компания Nutanix представила Karbon Platform Services – PaaS-решение на основе Kubernetes для мультиоблачных сред с автоматизированной системой безопасности, ускоряющее разработку и развертывание микросервисных приложений. Оно предоставляет полностью готовые управляемые сервисы, которые позволят разработчикам ПО обеспечить независимость приложений от инфраструктуры, создавать и запускать их в локальных, публичных и периферийных вычислительных средах. Karbon также обеспечивает инфраструктуру безопасности и простое управление жизненным циклом приложений.

Компании, нацеленные на реализацию цифровых инициатив, хотят максимально использовать потенциал своих разработчиков в рамках подходов DevOps. Поэтому экосистема Kubernetes продолжает быстро развиваться, однако это же усложняет его внедрение и использование в случае отсутствия квалифицированных профильных специалистов. К тому же, компаниям важно уметь использовать Kubernetes как локально, так и в публичном облаке, при этом обеспечивая везде одинаково простое и эффективное управление данными, приложениями и ИТ-ресурсами.

Новый сервис Karbon поможет разработчикам ПО упростить разработку и оркестрацию приложений и избавит их от необходимости заниматься ИТ-инфраструктурой. Karbon Platform Services основывается на возможностях Kubernetes по управлению жизненным циклом, первоначально реализованных в решении Karbon – компоненте платформы Nutanix HCI. Новое предложение обеспечивает мультиарендность (multi tenant) и автоматизированную систему безопасности для запуска широкого спектра микросервисных приложений в разных облачных инфраструктурах.

Karbon Platform Services уже доступен клиентам. Помимо Karbon Platform Services, Nutanix также объявил доступность Xi Calm – облачной версии решения для управления приложениями и оркестрации для команд DevOps.

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