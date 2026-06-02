Експорт ІТ-послуг у квітні збільшився рік до року на 1,6% до 578 млн дол.

2 июня 2026 г., 12:35

У квітні обсяг експорту ІТ-послуг України склав 578 млн дол., згідно з даними НБУ. Це принесло українській економіці на 2,4% менше, порівняно з березнем. Проте, у порівнянні з квітнем 2025 року показники експорту зросли на 1,6%.

Загальна експортна виручка усіх послуг України у квітні склала 1,393 млрд дол., що на 1,75% більше порівняно з березнем. Частка комп’ютерних послуг становила 41,5%. Це на 2,1% менше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Таким чином квітневі показники вписуються в загальну позитивну динаміку початку року – навіть з урахуванням традиційного сезонного коливання обсяг експорту залишається вищим за торішній рівень.

