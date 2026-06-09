Розпочато новий набір програми відкритих інновацій від GovTech Lab Ukraine

9 июня 2026 г., 15:35

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В рамках GovTech Lab Ukraine державні органи формулюють проблему, описують системний або операційний виклик та очікуваний результат, а технологічні компанії створюють цифрові рішення та допомагають їх протестувати, щоб автоматизувати процеси, покращити якість послуг чи усунути корупційні ризики.

Мета GovTech Lab Ukraine – прискорити розробку, тестування та пілотування цифрових інновацій у сфері публічного врядування в Україні. Спираючись на міжнародний досвід і лідерство України в GovTech, програма стане рушієм ефективної співпраці між державою, стартапами та міжнародними партнерами.

GovTech Lab Ukraine – це програма відкритих інновацій у сфері державних технологій, яку реалізовує Global Government Technology Centre Kyiv (GGTC), в партнерстві з Міністерством цифрової трансформації України, Всесвітнім економічним форумом та за підтримки Фонду Східна Європа. GGTC фінансується урядом Швейцарії в рамках програми EGAP.

У вересні журі обере три проєкти, для яких розроблятимуть цифрові рішення. Минулого року експерти GovTech Lab Ukraine допомогли автоматизувати процеси Мін’юсту, Державному агентству розвитку туризму та Державній інспекції архітектури та містобудування. Зараз ці проєкти пілотуються.

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