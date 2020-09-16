Qualcomm сделает технологию адаптивного активного шумоподавления массовой

16 сентября 2020 г., 11:05

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Компания Qualcomm Technologies International представила новую технологию адаптивного активного шумоподавления Qualcomm Adaptive Active Noise Cancellation, предназначенную для улучшения качества звучания при пользовании вставными наушниками с интегрированным активным шумоподавлением (Active Noise Cancellation, ANC).



Как отмечается, технология адаптивного шумоподавления (Adaptive ANC) повышает комфорт слушателя и обеспечивает стабильное качество звука, изменяя в реальном времени характеристики вставных наушников в соответствии с изменением их положения в ушной раковине.



«По данным нашего опроса State of Play за 2020 г, потребность пользователей в функции активного шумоподавления растет год от года. Сегодня она занимает четвертое место по востребованности среди других характеристик вставных наушников. Поэтому для производителей она стала одним из ключевых дифференциаторов, — отметил Джеймс Чапмэн (James Chapman), вице-президент и генеральный менеджер подразделения Voice, Music & Wearables компании Qualcomm — При этом OEM-производителям бывает трудно обеспечить стабильность характеристик шумоподавления, так как наушник каждый раз располагается в ухе немного по-разному, и одновременно может меняться как режим использования, так и окружающая обстановка. Разрабатывая технологию адаптивного шумоподавления, мы хотели обеспечить стабильное качество звучания, чтобы как можно больше пользователей получали удовольствие от прослушивания».



Опрос State of Play также показал, что для 53% респондентов основной критерий при покупке беспроводных вставных наушников — это их удобная посадка. Технология активного шумоподавления хорошо работает, если наушник плотно вставлен в ухо, что не всегда удается и может вызывать дискомфорт. Чтобы уменьшить зависимость от плотности посадки, была разработана адаптивная технология Qualcomm Adaptive ANC, с которой пользователю больше не нужно «ввинчивать» наушник в ухо. Плотность посадки также зависит и от того, чем занят пользователь в процессе прослушивания, ведь положение наушника может изменяться при беге, ходьбе и даже при простом повороте головы. Технология Qualcomm Adaptive ANC динамически изменяет характеристики в реальном времени в зависимости от плотности посадки и уровня проникания внешних звуков, позволяя использовать вставные наушники в любых условиях.



Технология Qualcomm Adaptive ANC разрабатывалась с тем, чтобы пользователю было удобно всегда, с того момента, когда он достает наушники из коробки — их не нужно примерять, калибровать или подбирать к ним разные вкладыши. Технология предусматривает работу практически во всех режимах и продолжает параллельно функционировать при переходе из одного режима в другой. Например, пользователь может закончить разговор, переключиться на прослушивание музыки и спросить о чем-то цифрового помощника — работа ANC при этом прерываться не будет. Технология Qualcomm Adaptive ANC также поддерживает автоматическую подстройку к внешним условиям, уменьшая коэффициент ANC в тихой обстановке и повышая при возрастании уровня шума.



Те OEM-производители, которые хотят ускорить разработку своих продуктов, могут применять технологию Qualcomm Adaptive ANC в качестве решения референсного дизайна. Для заказчиков, желающих добавить к решению дополнительные дифференциаторы, предусмотрен интерфейс прикладного программирования, позволяющий создавать уникальные характеристики с помощью Qualcomm Adaptive ANC. Технология также дает разработчикам возможность создавать наушники в различных вариантах исполнения — закрытые, полузакрытые и открытые.



В настоящее время технология Qualcomm Adaptive ANC доступна в наших новейших однокристальных Bluetooth-системах премиального уровня Qualcomm QCC514x. Эти чипы, рассчитанные на самых придирчивых слушателей, отличаются в том числе встроенной поддержкой голосовых помощников, первоклассным качеством беспроводной передачи звука и увеличенным временем автономной работы. Теперь к ним добавлена технология Qualcomm Adaptive ANC, которая еще больше улучшает качество беспроводной передачи звука.

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