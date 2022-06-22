Oracle представив “наземну” версію свого повного локального хмарного стека

22 июня 2022 г., 12:32

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Oracle анонсувала недорогу версію локального хмарного стека разом із пакетом на рівні стійки, який надає клієнтам різноманітні хмарні послуги, що можуть розгортатися в їх центрах обробки даних.



Оголошений майже два роки тому, Dedicated Region [email protected] надає повну версію загальнодоступної хмари Oracle, включаючи її базу даних і програмні додатки, у локальному пакеті. Клієнти лише повинні виділити 2200 квадратних футів простору в центрі обробки даних і платити 6 млн дол. на рік протягом щонайменше трьох років, щоб отримати те, що дорівнює повноцінній хмарі Oracle.



Хоча ціна може здатися великою, «це цілком розумно у порівнянні з витратами на запуск інфраструктури Oracle із внутрішніми ресурсами», — написав у своєму аналізі Девід Флоєр, технічний директор Wikibon. «Для великих організацій це відносно невеликі інвестиції протягом трьох років».



Нова ж пропозиція зменшує кількість стелажів, які клієнти повинні встановити у своїх центрах обробки даних, з 50 до 12, а вартість – з 6 млн дол. до 1 млн дол. на рік з мінімальним зобов’язанням на чотири роки. Клієнти отримують усі хмарні послуги Oracle разом із лінійкою корпоративних програм Fusion, і платять лише за те, що вони використовують, понад річну плату.



Інша нова пропозиція, яка була також анонсована – Oracle Compute [email protected] – призначена для клієнтів, яким потрібно керувати меншою кількістю робочих навантажень на сайті, але яким не потрібно контролювати хмарний стек. Подібний за концепцією до Amazon Web Services Outposts, Microsoft Azure Stack та Anthos від Google, це більш узагальнена версія Exadata [email protected], яку компанія оголосила разом із пропозицією спеціального регіону в липні 2020 року.



Але в той час, як Exadata [email protected] орієнтований на інтенсивні роботи з базою даних, Compute [email protected] більше концентрується на обчислювальних ресурсах і ресурсах зберігання. На відміну від виділеного регіону, який може бути повністю автономним, пакети Exadata і Compute [email protected] вимагають підключення до Oracle Cloud з Oracle, який керує локальним ресурсом.



Згідно з даними Oracle, компанія вже розгорнула майже 1000 одиниць Exadata [email protected] у 60 країнах.

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