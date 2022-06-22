За тиждень "ІТ-армія" атакувала більше 400 онлайн-ресурсів рф

22 июня 2022 г., 13:26

Доки ворог продовжує обстрілювати територію України, понад 250 тисяч хакерів-добровольців з усього світу щодня завдають ворогу кіберударів. З 13 до 19 червня ІТ-армією було атаковано більше як 400 російських онлайн-ресурсів:

Атаки на базу акредитації економічного форуму, який відбувався в Петербурзі, змусили перенести виступ путіна на годину. Це зіпсувало його зустріч із військовими кореспондентами та зменшило кількість огидної пропаганди від головного терориста світу.

Інформація, яка зберігається на ресурсах російських регіональних судів, кілька тижнів залишається недоступною через постійні кібератаки.

За допомогою своїх фахівців "IT-армія" вивела з ладу онлайн-ресурси терористичних утворень на тимчасово окупованих територіях України. російським терористичним утворенням не місце в Україні, а їхнім сайтам - в інтернеті.

"IT-армія" продовжує стримувати пропаганду та не зупиняє «профілактичні» роботи з російськими ЗМІ.



Продовжуємо карати ворога усім світом!

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист