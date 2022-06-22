"Київстар" забезпечив інтернетом модульне містечко для переселенців в Бородянці

22 июня 2022 г., 11:47

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"Київстар" продовжує підтримувати програму президента про забезпечення тимчасовим житлом внутрішньо переміщених осіб і безоплатно під'єднав до інтернету вже друге таке поселення. Ним стало модульне містечко в м. Бородянка на 88 будинків.



«Ми розуміємо, що ця жахлива війна ще триватиме, але в наших силах допомогти людям, які були змушені покинути свої домівки, пережити її з максимально можливим комфортом. Мешканці поселення можуть працювати, відволікатись, навчатись, спілкуватись онлайн. Саме тому ми підключаємо свою послугу безкоштовно та готові підтримати кожне таке містечко», - прокоментував керівник департаменту фіксованого зв’язку "Київстар" Сергій Сухорук.



Першим же таким проєктом стало модульне містечко на 120 будинків у м. Львові (Сихівський район).



Компанія підкреслила, що готова співпрацювати з обласними адміністраціями та забезпечувати доступ до Wі-Fі будь-яких мобільних поселень. Аби подати заявку на підключення соціального інфраструктурного об’єкта, потрібно звернутись із запитом на адресу [email protected], зазначивши деталі підключення та контакти для зворотного зв’язку. Впродовж кількох днів спеціаліст "Київстар" надасть інформацію щодо можливості підключення та уточнить час для виконання запиту.



Окрім цього, оператор продовжує активно підключати Wі-Fі в бомбосховищах та укриттях по всій країні. Наразі таких уже понад 1200.



Також технічні спеціалісти компанії не тільки активно відновлюють пошкоджену мережу, але й модернізують її (зокрема, в містах Львові, Дніпрі та Києві став доступний інтернет на швидкості 1 Гбіт/с).

"Київстар" також на днях звітував, що до опорних медичних закладів Києва, Запоріжжя та Львова було передано 62 одиниці різноманітного обладнання на суму 3 347 000 гривень, що раніше були перераховані до МБФ «Українська біржа благодійності» (платформа dobro.ua). Ці лікарні надають медичну допомогу дітям постраждалим від війни в Україні.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист