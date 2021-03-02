Оптическая сеть «Укртелекома» охватывает 720 тыс. домохозяйств

2 марта 2021 г., 13:05

По сообщению «Укртелекома», созданная оператором оптическая сеть передачи данных дает возможность подключения к широкополосному интернету для 720 тыс. домохозяйств Украины.

Только в прошлом году оптика появилась в сотнях небольших городков и сел, что понемногу уменьшает цифровой разрыва в стране. В рамках ряда различных проектов «Укртелеком» построил рекордное количество оптических линий в год — почти 10 тыс. километров.

Оператор продолжает реализовывать проекты по развитию оптической инфраструктуры, в том числе и локальные, которые предусматривают замену меди на оптику. Благодаря проектам по модернизации медной инфраструктуры, количество охваченных оптикой домохозяйств в ближайшее время увеличится еще на сотни тысяч. Это в значительной мере поспособствует решению проблемы интернетизации сельской местности.

Отмечается, что сегодня интернетом от Укртелекома пользуются в 3322 городах и селах страны.

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