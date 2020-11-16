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Определены бестселлеры американского рынка смартфонов

16 ноября 2020 г., 17:15
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Определены бестселлеры американского рынка смартфонов

Американский рынок смартфонов начал восстанавливаться — исследователи из Counterpoint Research по итогам третьей четверти года отметили увеличение поставок устройств на 31% «QoQ». Впрочем, относительно аналогичного квартала 2019 г. локальный рынок все же ушел в минус на 6%.

Одной из немаловажных тенденций рассматриваемого периода можно считать стремительный рост онлайновых продаж. Каждый пятый проданный с июля по сентябрь смартфон был куплен через Интернет. С учетом предстоящего предновогоднего сезона, а также запуска в массы iPhone 12 Pro Max и iPhone 12 Mini, в текущем квартале доля онлайновых продаж вырастет до 40%.

Apple и Samsung оказались единственным вендорами, сумевшими показать позитивную динамику «год к году». Четвертый квартал кряду список бестселлеров рынка США возглавляет iPhone 11, привлекший немало покупателей благодаря доступному ценнику в 699 долл. Следом разместились iPhone SE и iPhone 11 Pro Max. К праздничному кварталу Samsung также оказалась во всеоружии. Главная ставка сделана на Galaxy S20 FE с расширенным объемом памяти, а также серию A и Note 20.

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