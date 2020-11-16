Eset выявила новую серию атак северокорейской кибергруппировки Lazarus

16 ноября 2020 г., 16:25

Эксперты компании Eset обнаружили серию атак, за которой стоит одна из самых известных северокорейских группировок Lazarus. Жертвами хакеров стали пользователи государственных и банковских сайтов в Южной Корее. Для доставки вредоносного ПО злоумышленники использовали необычный механизм, маскируясь под украденное ПО безопасности и цифровые сертификаты.

Распространению вируса Lazarus поспособствовало то, что южнокорейских пользователей интернета часто просят установить дополнительные программы безопасности при посещении правительственных сайтов или веб-сайтов интернет-банкинга.

Злоумышленники использовали незаконно полученные сертификаты подписи кода для внедрения образцов вредоносного ПО. Причем один из этих сертификатов был выдан фирме, специализирующейся на безопасности – американскому филиалу южнокорейской охранной компании.

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