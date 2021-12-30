Определен наиболее быстрорастущий бренд Android-смартфонов с поддержкой 5G

30 декабря 2021 г., 13:05

Как полагают в Counterpoint Research, по итогам третьего квартала 2021 г. realme оказался наиболее динамично развивающимся глобальным брендом Android-смартфонов с поддержкой 5G. Продажи компании за рассматриваемый период выросли на 831% "YoY", тогда как глобальные продажи 5G-смартфонов в целом увеличились на 121%. Достигнутая позитивная динамика помогла вендору второй кряду квартал удерживать шестую позицию в рейтинге крупнейших поставщиков 5G-смартфонов под Android.



В число наиболее динамично растущих брендов также вошли OPPO и vivo, сделавшие ставку на модели из ценового сегмента "mid-to-high-end".



Основные продажи realme были обеспечены за счет рынков Индии и Китая, где рост поставок рассматриваемых устройств составил 9519% и 830% соответственно. Причем, феноменальный рост в Индии достигнут несмотря на то, что сети 5G в стране находятся лишь на этапе развития.

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