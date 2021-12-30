Lenovo начала в Украине продажи 27-дюймового моноблока YOGA AIO 7

30 декабря 2021 г., 12:28

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Компания Lenovo объявила о старте продаж в Украине нового устройства – моноблока YOGA AIO 7.



Как отмечается, мощный 16-потоковый процессор AMD Ryzen 7 5800 позволяет делать буквально все: от работы с видео-контентом и игровых состязаний до создания сложных эскизов.



В новом устройстве установлены SSD-накопитель объемом до 1 ТБ (в максимальной конфигурации) и жесткий диск до 2 ТБ (опционально). Также моноблок оснащен дискретной видеокартой AMD Radeon RX 6600M с видеопамятью объемом до 8 ГБ.



Подчеркивается, что дизайн и форма моноблока YOGA AIO 7 разработаны для комфортного использования каждый день. Минималистичный корпус эстетично дополнит как домашний интерьер, так и рабочий. Новый экран можно легко повернуть в горизонтальное или вертикальное положение. Двухканальная архитектура дисплея позволяет свободно им управлять усилием всего одной руки. Почему бы и не рассмотреть свой графический проект с другого ракурса? Новое устройство свободно поддается повороту и позволят работать с изображением под удобным для пользователя углом от 20 до 180 градусов.



27-дюймовый экран с IPS-матрицей и 100% цветового охвата пространства sRGB обеспечивают реалистичную графику и высококачественную картинку. Разрешение Ultra HD (3840x2160) позволит увидеть картинку максимально живо и детализировано, а яркости экрана до 350 нит будет достаточно для использования моноблока как при естественном, так и искусственном освещении.



Для расширения рабочего пространства пользователя, инженеры компании Lenovo предусмотрели наличие USB Type-C, что позволяет подключить устройство к ноутбуку и поворачивать экран для более комфортной работы.



Для максимального погружения в процесс создания контента, работы или игр — моноблок оснащен двумя динамиками от JBL мощностью по 5 Вт с поддержкой технологии Dolby Audio Premium. Качественный звук в сочетании с топовой графикой создадут свой маленький мультимедийный мир, в котором можно заниматься творчеством, продуктивно работать или наслаждаться отдыхом.



Моноблок YOGA AIO 7 оснащен веб-камерой с разрешением 5.0 Мп и инфракрасным (IR) сенсором, который гарантирует безопасную авторизацию пользователя. Камера механически выдвигается, а при необходимости – ее можно и вовсе «отстегнуть». Новинка оснащена стандартом беспроводной связи Bluetooth 5.0 и поддерживает технологию Wi-Fi 6 — для быстрой синхронизации с другими гаджетами и мгновенного подключения к сети.



В комплект моноблока входят беспроводная клавиатура и мышка, что дает возможность полноценно пользоваться устройством с момента распаковки. Чтобы максимально комфортно поворачивать экран и кабели подключенных устройств при этом не мешали, инженеры Lenovo разместили интерфейсы HDMI, USB 2.0, USB 3.2, порт для LAN-кабеля на стойке.



Lenovo YOGA AIO 7 доступен в сером (Storm Grey) цвете по цене 44 599 грн

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