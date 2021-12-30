Какие технические составляющие важны для успешной работы онлайн? 

30 декабря 2021 г., 13:30

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Если раньше работа онлайн вызывала лишь насмешку и удивление, то сейчас она стала неотъемлемой частью жизни для многих сотрудников. Во время Covid-19 многие корпорации были вынуждены переходить из офлайна в онлайн, адаптируя команду под новые реалии работы.





Специалисту, который всегда ходил в офис, возможно, было трудно перестроиться, но все реально. Как показывает состояние рынка, до сих пор не теряет своей актуальности работа онлайн Украина — прогрессивная страна, где зарабатывать может каждый из дома, независимо от возраста, наличия образования и сопутствующих умений. Главное — желание и соответствующее техническое оснащение.

Какие технические составляющие важны для успешной работы дома?

У работы из офиса есть одно весомое преимущество — вам совсем не нужно переживать о техническом оснащении, все за вас делает работодатель. Однако при работе из дома нужно учитывать следующее:

держите всегда под рукой power bank — если отключат электросеть, у вас будет возможность подзарядить гаджет и продолжить работу;

подключите тариф с безлимитным мобильный интернетом — от сбоев в работе беспроводного интернета никто не застрахован, но в случае даже таких проблем можно оставаться на связи, раздав мобильный интернет на ноутбук;

приучите себя с вечера ставить на зарядку все рабочие гаджеты — утренний сюрприз в виде планового отключения света не помешает рабочему процессу.





Ваша главная задача — обеспечить все условия для бесперебойной работы. Сделать это может каждый, приложив минимальные усилия.

Какие еще факторы учесть для комфортной работы дома? Обратите внимание на состояние вашей техники. Например, если ноутбук работает с большими задержками, то, возможно, стоит обновить его. Чем быстрее и четче работают основные гаджеты, тем больше вы сможете зарабатывать, так как времени на решение задач нужно будет меньше. Если ваша работа предполагает частые созвоны по Zoom или GoogleMeet, то позаботьтесь о наличии хорошей веб-камеры, микрофона, наушников.

На OLX Работа собрано множество вакансий с удаленным форматом сотрудничества. Даже из дома вы сможете зарабатывать и расти профессионально!

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