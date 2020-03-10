OPPO представила флагманский смартфон Find X2

10 марта 2020 г., 14:16

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Компания OPPO анонсировала новый флагманский смартфон Find X2. Среди отличительных особенностей новинки стоит отметить AMOLED-дисплей Ultra Vision с разрешением QHD+ (3168×1140) и кадровой частотой 120 Гц. Он обеспечивает плотность картинки 513 ppi. Кроме того, его максимальная яркость экрана достигает 1200 нит, что позволяет комфортно работать при любом освещении.

Сообщается, что для обслуживания дисплея используется графический сопроцессор Ultra Vision Engine, который поддерживает технологию компенсации движения и HDR-оптимизацию видео. Алгоритм Motion Clear позволяет увеличить частоту кадров с 30 кадров в секунду до 60 или даже до 120 во время просмотра онлайн-видео и спортивных трансляций.

В смартфоне Find X2 реализована технология воспроизведения звука Dolby Atmos, что позволяет настраивать звук в зависимости от сценария использования.

Смартфон Find X2 обладает тремя модулями камер: телеобъективом (13 Мп), основной камерой (48 Мп) и кинообъективом (12 Мп). Основная камера в Find X2 оснащена матрицей Sony IMX586 и диафрагмой f/1.7. Смартфон также обладает пятикратным гибридным и двадцатикратным цифровым зумом.

Find X2 поддерживает технологии Ultra Steady Video с использованием основного широкоугольного объектива и усовершенствованных алгоритмов стабилизации изображения. Также смартфон Find X2 поддерживает видеозапись в 4К с 10-битной глубиной цвета.

Модель Find X2 предлагает также инструмент для видео — Soloop, который включает в себя возможности записи, редактирования и обмена.

Смартфон OPPO Find X2 базируется на платформе Qualcomm Snapdragon 865. Модель поддерживает UFS 3.0 + TW + HPB нового поколения, что призвано повысить скорость последовательной и произвольной записи, даже при длительной эксплуатации устройства. Согласно данным лабораторных исследований специалистов компании OPPO, скорость последовательного чтения и записи увеличилась более чем на 100%, а скорость произвольной записи — на 16,8%.

Благодаря реализации технологии OPPO Smart 5G новинка работает в сетях 4G, 5G и WiFi. Устройство способно свободно переключаться между различными стандартами в соответствии с условиями сети. Пока смартфон Find X2 с поддержкой 5G будет доступен только на глобальном рынке.

Емкость батареи Find X2 составляет 4200 мА*ч. Также смартфон поддерживает технологию сверхбыстрой зарядки SuperVOOC 2.0 мощностью 65 Вт. Заявлено, что полный заряд Find X2 достигается примерно за 40 минут.

Корпус Find X2 имеет скруглённые панели под углом 67.8°. Передняя часть Find X2 защищена Corning Gorilla Glass 6-го поколения. В корпусе Find X2 используется керамическое покрытие в черном цвете и стеклянное — в морском.

В новинке используется последняя версия фирменной оболочки OPPO ColorOS 7.1, построенная на базе операционной системы Android 10. Сообщается, что оболочка ColorOS 7.1 делает взаимодействие с устройством более интуитивным. Например, адаптивный будильник автоматически подстраивает звук в соответствии с погодными условиями. Кроме того, ColorOS7.1 обладает рядом предустановленных приложений, которые помогают оптимизировать процесс использования смартфона.

Встроенная функция Private Safe защищает данные пользователя, перемещая фотографии, видео, аудио и другие документы в безопасное хранилище, блокируя доступ к приложениям.

На глобальном рынке будут представлены еще несколько моделей линейки Find X2 — OPPO Find X2 Pro, а также Find X2 Pro Automobili Lamborghini Edition.

В Украине серия Find X2 будет представлена моделью Find X2 с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ энергонезависимой памяти, в цвете Черная Керамика (Black Ceramics). Смартфон появится в сети магазинов электроники Comfy, «Фокстрот», Eldorado и на ROZETKA.

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