Мошенники все активнее используют тему коронавируса в своих вредоносных рассылках

10 марта 2020 г., 13:35

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Компания Check Point выявила, что коронавирус стал инструментом хакерских атак на пользователей и бизнес. По данным ее Threat Intelligence, с января в мире зарегистрировано более 4000 доменов, связанных с коронавирусом. Из этих сайтов 3% уже признаны вредоносными, а еще 5% – подозрительными.

По словам экспертов Check Point, такие сайты – часто лишь один элемент атаки. Злоумышленники рассылают спам со ссылкой на вредоносный сайт от лица доверенных организаций, чтобы побудить потенциальную жертву перейти по ней. В случае с коронавирусом это могут быть рекомендации от организаций здравоохранения или данные о распространении вируса, которые могут заинтересовать получателя. В момент перехода по ссылке вредоносное ПО автоматически устанавливается на устройство пользователя.

Check Point обнаружил фишинг-атаку якобы от лица «Всемирной организации здравоохранения», которая распространялась в Италии. Специалисты отметили, что 10% организаций в Италии подверглись этой атаке.

Также крупная спам-кампания была зафиксирована в Японии. Там злоумышленники рассылают спам от лица японской организации помощи инвалидам. В электронных письмах сообщается о распространении коронавируса в нескольких городах Японии, что побуждает получателя открыть документ. Если пользователь заинтересуется и откроет вложение, троян Emotet будет загружен на его компьютер.

Поскольку распространение коронавируса продолжается, злоумышленники будут продолжать использовать тему коронавируса для проведения атак на пользователей и бизнес. Специалисты по кибербезопасности рекомендуют не поддаваться первому импульсу, получая подобные сообщения – не стоит открывать вложения и переходить по ссылкам в подозрительных письмах. Следует остерегаться орфографических ошибок, содержащихся в сообщениях или на сайтах – это один из признаков потенциальной подозрительной активности.

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