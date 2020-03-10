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Новый 34-дюймовый монитор Philips 346P1CRH оснащен искривленным экраном

10 марта 2020 г., 14:45
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Новый 34-дюймовый монитор Philips 346P1CRH оснащен искривленным экраном

Компания MMD, обладатель прав на бренд Philips Monitors, анонсировала 34-дюймовый (86,36 см) монитор Philips 346P1CRH, который нацеливается на профессионалов в области финансов, банковского дела и графического дизайна. В новинке используется изогнутый WQHD-экран (3440×1440) формата UltraWide (с соотношением сторон 21:9) с поддержкой технологии VESA DisplayHDR 400. Для обеспечения быстрого и плавного игрового процессе предназначена технология Adaptive Sync. Для новинки заявлены углы обзора 178˚/178˚.

Модель Philips 346P1CRH располагает набором портов, включая DisplayPort 1.4, HDMI 2.0 с HDCP 2.2, а также RJ45. Встроенная док-станция USB-C обеспечивает подачу электропитания. Благодаря технологии MultiView есть возможность одновременно подключать и использовать несколько устройств, например, ПК и ноутбук. При этом встроенный KVM-переключатель MultiClient позволяет управлять сразу двумя ПК с помощью одного комплекта из клавиатуры, мыши и монитора. Переключаться между устройствами можно одним нажатием кнопки.

В мониторе Philips 346P1CRH используется регулируемая по высоте наклонная подставка, а сертификация TUV помогает снизить усталость глаз. Всплывающая веб-камера для технологии Windows Hello позволяет использовать технологию распознавания ли и обеспечивает безопасность соединения. Когда камера не используется, её можно спрятать в корпус. Монитор также ориентирован на сохранение экологии, для чего предлагает возможности энергосбережения. Так, датчики LightSensor и PowerSensor, по оценке производителя, помогут сэкономить до 70% затрат на электроэнергию. Устройство соответствует стандартам EnergyStar 8.0, EPEAT и RoHS, не содержит вредных веществ, таких как ртуть и свинец, и поставляется в переработанном на 100% упаковочном материале.
Монитор Philips 346P1CRH появится в продаже в марте по рекомендованной розничной цене 16604 грн.


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