 
`

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Дайджест событий за неделю
№ 14 (1210)

29.03 - 05.04

читать

Архив номеров

Какие твердотельные диски вы используете в критичных серверных приложениях?

Колонка

Александр
Орехов
Сингулярная

Best CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Инженеры Cisco обманули датчики отпечатков пальцев с помощью 3D-принтера

9 апреля 2020 г., 16:35
+11
голос

Инженеры Cisco обманули датчики отпечатков пальцев с помощью 3D-принтера

Исследователи из отдела кибербезопасности Talos компании Cisco Systems рассказали, как им удалось обмануть биометрические системы разблокировки смартфонов Samsung Electronics, Apple и оборудования других производителей, с помощью муляжей пальца, изготовленных на 3D-принтере.

Точная процедура взлома варьировалась от устройства к устройству, но в общем метод выглядит так: исследователи получали фотоснимок пальца пользователя, накладывали конфигурацию его папиллярных линий на болванку, напечатанную 3D-принтером, и предпринимали по 20 попыток аутентификации на каждое устройство.

Сотрудники Talos добивались успеха в 80% случаев на флагманской модели Samsung Galaxy S10 и Apple iPhone 8. Для ноутбука MacBook Pro выпуска 2018 года вероятность взлома оказалась ещё выше — 95%. Однако пять лэптопов с датчиками отпечатков пальцев, управляемыми функцией Hello cистемы Microsoft Windows, отвергли подделку во всех попытках.

По словам участников тестирования, эти результаты свидетельствуют, что предусмотренная в телефонах биометрическая защита эффективно сохраняет приватность среднего пользователя при утере им телефона. Однако аутентификация по отпечаткам пальцев не может быть рекомендована тем, кто может стать объектом атак хорошо мотивированных и преступников, располагающих деньгами, возможностями и солидным запасом времени.

На решение технических вопросов, связанных с получением функционирующего муляжа пальца, у Talos ушло несколько месяцев. Особенно важным оказалось точное соблюдение размеров оригинала. Нетривиальной задачей стал подбор материала модели: авторы экспериментировали с силиконом и разными видами клея, смешанными с проводящими электричество частицами графита или алюминия.


Вы можете подписаться на наш Telegram-канал для получения наиболее интересной информации

+11
голос

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  
 

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи
Реклама

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  