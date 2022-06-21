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Оператори зв'язку у рф почали брати плату за сім-картки

21 июня 2022 г., 12:42
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Як повідомляють мордорські ЗМИ оператори зв'язку у рф почали брати плату за сім-картки під час оформлення договору надання послуг.

Пишуть, що формальною причиною стало різке подорожчання матеріалів для сим-карт. Вартість для операторів зв'язку зросла приблизно в 3,5 рази.

До початку агресії рф, російські оператори закуповували великі партії карток у європейських виробників Gemalto, Giesecke & Devrient та підсумкова собівартість, з урахуванням великих обсягів закупівель, була низькою. Зараз вони вимушені перейти на китайські аналоги та вести закупівлю малими партіями. Крім того, можливо вже відчувається "паралельний імпорт", тобто чіпи завозяться не офіційно, що неминуче підвищує загальні витрати.

Деякі джерела кажуть, що  до вересня 2022 р. собівартість однієї SIM-карти у рф зросте на 420% у порівнянні з початком осені минулого року.

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