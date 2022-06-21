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З початку вторгнення рф на території України знешкоджено 139 626 вибухонебезпечних предметів

21 июня 2022 г., 13:25

Упродовж доби піротехнічні підрозділи Державної служби України з надзвичайних ситуацій залучалися 10 разів. Виявлено, вилучено і знешкоджено 111 вибухонебезпечних предметів, обстежено територію площею 1,9 га.

Найчастіше піротехнічні підрозділи працювали на Харківщині, Київщині, Чернігівщині, Миколаївщині, Черкащині та на Сумщині.

Загалом з початку широкомасштабного військового вторгнення російської федерації на території України знешкоджено 139 626 вибухонебезпечних предметів та 602 кг вибухової речовини, у тому числі 1 994 авіаційні бомби. Обстежено територію площею 61 464 гектари.

У разі виявлення підозрілого предмета або вибухівки одразу повідом за номером телефону 101.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист

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