Обсяг оперативної пам'яті DDR5 може не подвоюватися

9 января 2023 г., 17:15

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Однією з цікавих можливостей пам'яті нового покоління DDR5 є можливість підбору модуля з місткістю, яка не входить до ряду з подвоєнням попередніх значень. Так якщо раніше лінійку входили пристрої на 8, 16, 32, 64 ГБ і т.д., то тепер обсяг DIMM може приростати по половині кроку подвоєння. Річ у тому, що в DDR5 крім чіпів на 16 Гбіт можуть використовуватися і мікросхеми на 24 Гбіт. І при встановленні на модуль 20 таких чіпів вийде 48 ГБ з урахуванням витрат на ECC та сховище метаданих. В цей час про наявність у їх продуктових портфелях чіпів на 24 Гбіт оголосили Samsung, SK-Hynix та Micron.



Актуальність цього нововведення пов'язана з тим, щоб мати можливість гнучкіше конфігурувати сервер під запити клієнтів. Оскільки вартість встановленої у серверах оперативної пам'яті може становити від 14% до 50% від усієї системи, виробники прагнуть оптимізувати оснащення. Наприклад, замовнику необхідно забезпечити виконання робочого навантаження, яке потребує 3 ГБ на потік. У платформі на базі 96-ядерного процесора AMD Epyc 4 із встановленням одного DIMM на канал, потрібно як мінімум 576 ГБ ОЗУ. У разі використання 32-гігабайтних DIMM, виявиться, що не вистачає 192 ГБ, а встановлення 64-гігабайтних призведе до такого ж обсягу в надлишку. Можна скоротити кількість каналів до 10 і наблизитися до мети, але втрачається пропускна здатність пам'яті. І ця проблема лише посилюється у міру збільшення масштабу.



Для порівняння, модулі DIMM місткістю 48 ГБ майже напевно коштуватимуть дешевше, але при цьому дозволять досягти ідеального співвідношення пам'яті та ядер без шкоди для пропускної спроможності. Таким чином, пам'ять, що не подвоюється, пропонує велику гнучкість для балансування вартості, місткості й пропускної здатності.

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