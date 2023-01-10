Українські освітяни отримали останню партію з 50 тисяч хромбуків від Google та ЮНЕСКО

10 января 2023 г., 8:35

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Попри війну українські вчителі продовжують освітній процес та проводять уроки онлайн навіть з укриттів. Щоб бути на зв'язку з учнями, їм необхідна техніка. Спільно з МОН команда Мінцифри у 2022 році продовжила ініціативу «Ноутбук кожному вчителю». За підтримки Google та ЮНЕСКО до закладів освіти надійшли 50 тисяч нових хромбуків.



«Ми розвиваємо освіту навіть в умовах війни. Щоб українські професіонали могли створювати інноваційні рішення у всьому світі. Вчителі продовжують навчати учнів в укриттях навіть під час повітряних тривог, проводять уроки онлайн і дають змогу здобувати якісну освіту. Ініціатива “Ноутбук кожному вчителю” дасть змогу освітянам не переривати освітній процес і бути на зв'язку з учнями», – зазначив Віцепрем'єр-міністр – Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.



Останню партію у кількості близько 4 тисяч хромбуків отримали освітяни Рівненщини, Харківщини й Полтавщини.



У межах ініціативи з жовтня 2022 року до січня 2023 цей рік по регіонах України доставили всі заплановані 50 тисяч ноутбуків:



Вінницька – 2 428



Волинська – 1 283



Дніпропетровська – 3 647



Донецька – 1 102



Житомирська – 2 918



Закарпатська – 1 124



Запорізька – 2 669



Івано-Франківська – 2 147



Київська – 4 149



Кіровоградська – 971



Луганська – 337



Львівська – 2 412



Миколаївська – 1 702



Одеська – 2 061



Полтавська – 1 114



Рівненська – 2 070



Сумська – 1 774



Тернопільська – 1 536



Харківська – 5 895



Херсонська – 761



Хмельницька – 1 747



Черкаська – 1 442



Чернівецька – 496



Чернігівська – 2 273



місто Київ – 1 942



Окрім цього, вчителі отримали можливість безоплатно користуватися деякими функціями Workspace for Education до кінця року. Це набір інструментів для онлайн-комунікації між учнями і вчителями, які дають змогу організувати дистанційне навчання і зробити його продуктивнішим. Зокрема, проводити онлайн-уроки, публікувати й перевіряти домашні завдання тощо.



Нагадаємо, що в межах ініціативи «Ноутбук кожному вчителю» українські вчителі отримали понад 62 тисячі комп'ютерів у 2021 році.



Ініціатива «Ноутбук кожному вчителю» реалізована завдяки домовленостям МОН та Мінцифри з компанією Google та за підтримки ООН з питань освіти, науки і культури ЮНЕСКО.

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