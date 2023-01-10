Українські освітяни отримали останню партію з 50 тисяч хромбуків від Google та ЮНЕСКО

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Попри війну українські вчителі продовжують освітній процес та проводять уроки онлайн навіть з укриттів. Щоб бути на зв'язку з учнями, їм необхідна техніка. Спільно з МОН команда Мінцифри у 2022 році продовжила ініціативу «Ноутбук кожному вчителю». За підтримки Google та ЮНЕСКО до закладів освіти надійшли 50 тисяч нових хромбуків.
«Ми розвиваємо освіту навіть в умовах війни. Щоб українські професіонали могли створювати інноваційні рішення у всьому світі. Вчителі продовжують навчати учнів в укриттях навіть під час повітряних тривог, проводять уроки онлайн і дають змогу здобувати якісну освіту. Ініціатива “Ноутбук кожному вчителю” дасть змогу освітянам не переривати освітній процес і бути на зв'язку з учнями», – зазначив Віцепрем'єр-міністр – Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Останню партію у кількості близько 4 тисяч хромбуків отримали освітяни Рівненщини, Харківщини й Полтавщини.
У межах ініціативи з жовтня 2022 року до січня 2023 цей рік по регіонах України доставили всі заплановані 50 тисяч ноутбуків:
Вінницька – 2 428
Волинська – 1 283
Дніпропетровська – 3 647
Донецька – 1 102
Житомирська – 2 918
Закарпатська – 1 124
Запорізька – 2 669
Івано-Франківська – 2 147
Київська – 4 149
Кіровоградська – 971
Луганська – 337
Львівська – 2 412
Миколаївська – 1 702
Одеська – 2 061
Полтавська – 1 114
Рівненська – 2 070
Сумська – 1 774
Тернопільська – 1 536
Харківська – 5 895
Херсонська – 761
Хмельницька – 1 747
Черкаська – 1 442
Чернівецька – 496
Чернігівська – 2 273
місто Київ – 1 942
Окрім цього, вчителі отримали можливість безоплатно користуватися деякими функціями Workspace for Education до кінця року. Це набір інструментів для онлайн-комунікації між учнями і вчителями, які дають змогу організувати дистанційне навчання і зробити його продуктивнішим. Зокрема, проводити онлайн-уроки, публікувати й перевіряти домашні завдання тощо.
Нагадаємо, що в межах ініціативи «Ноутбук кожному вчителю» українські вчителі отримали понад 62 тисячі комп'ютерів у 2021 році.
Ініціатива «Ноутбук кожному вчителю» реалізована завдяки домовленостям МОН та Мінцифри з компанією Google та за підтримки ООН з питань освіти, науки і культури ЮНЕСКО.
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