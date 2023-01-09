Новий ноутбук ASUS Vivobook Pro 16X 3D OLED оснащено автостереоскопічним 3D-дисплеем

9 января 2023 г., 16:25

Компанія ASUS анонсувала Vivobook Pro 16X 3D OLED (K6604) — 16-дюймовий ноутбук для творчих людей, що використовує технологію ASUS Spatial Vision та перший у світі автостереоскопічний 3D OLED-дисплей з роздільною здатністю 3,2K і частотою оновлення 120 Гц, що не потребує спеціальних окулярів. Він може містити до 64 ГБ оперативної пам’яті DDR5 4800 МГц у двох слотах SO-DIMM та SSD-накопичувач PCIe 4.0 x4 обсягом до 2 ТБ.



Цей ноутбук для професійної творчої праці оснащено процесором Intel Core i9-13980HX 13-го покоління та відеокартою NVIDIA GeForce RTX 40-ї серії. Крім того, він підтримує мультиплексор MUX Switch та драйвери NVIDIA Studio для підвищення швидкодії в іграх. Вдосконалена система охолодження дозволяє безпечно вивільнити потужність до 150 Вт (TDP).



Vivobook Pro 16X 3D OLED має систему охолодження ASUS IceCool Pro та контролер ASUS DialPad для зручної й точної роботи в професійних програмах для творчості. У ньому також є два порти Thunderbolt 4 для передачі даних з пропускною здатністю 40 Гбіт/с і стандартний картридер SD.

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