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Операционная система macOS Big Sur стала доступна пользователям

13 ноября 2020 г., 13:27
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Операционная система macOS Big Sur стала доступна пользователям

Компания Apple сообщила о доступности новой версии операционной системы macOS Big Sur пользователям Mac в формате бесплатного обновления.

Как отмечается, в Big Sur появился новый интерфейс и представлено множество улучшений основных приложений, в том числе Safari, Сообщений и Карт, а также уникальные новые функции защиты конфиденциальности.

Также подчеркивается, что система macOS Big Sur на самом глубоком уровне интегрирована с чипом Apple M1 в новом 13‑дюймовом MacBook Pro, а также новых MacBook Air и Mac mini.

Операционная система macOS Big Sur стала доступна пользователям

Производитель уверяет, что в новом интерфейсе Big Sur навигация стала ещё удобнее, а необходимые инструменты всегда под рукой. Свежий дизайн с закруглёнными углами окон и обновлённой палитрой цветов и материалов оценят как новые пользователи Mac, так и опытные профессионалы. Значки в панели Dock сохранили уникальный стиль Mac, но теперь их внешний вид ещё лучше соответствует единой экосистеме Apple. А новый интерфейс приложений помогает полностью сосредоточиться на взаимодействии с контентом. Кнопки и другие элементы управления появляются, когда они необходимы, и исчезают, когда они больше не нужны — ничто не будет отвлекать вас от просмотра.
Полностью обновлённый Пункт управления даёт возможность настраивать режим «Не беспокоить», параметры мониторов, подсветку клавиатуры и другие функции прямо из строки меню. В улучшенном Центре уведомлений отображается ещё больше полезной информации, в том числе интерактивные уведомления и обновлённые виджеты.

Apple также представила крупнейшее обновление Safari с момента выпуска первой версии в 2003 году: браузер стал быстрее, но при этом по‑прежнему расходует заряд аккумулятора экономнее всех своих конкурентов, по утверждению компании. Благодаря встроенному движку JavaScript браузер Safari работает быстрее других браузеров для Mac и PC и загружает часто посещаемые сайты в среднем на 50% быстрее, чем Chrome. На новых моделях Mac с чипом M1 браузер Safari до 1,5 раз быстрее обрабатывает JavaScript, а скорость отклика браузера повысилась почти вдвое. Поддержка формата 4K HDR в YouTube и Netflix обеспечивает ещё более яркую и чёткую передачу потокового видео. Обновлённые вкладки упрощают навигацию в Safari, а благодаря обновлённому дизайну на экране теперь умещается ещё больше вкладок. При наведении курсора на вкладки теперь отображаются миниатюры веб‑страниц, а наглядные значки Favicon отображаются по умолчанию.

Операционная система macOS Big Sur стала доступна пользователям

Safari теперь предлагает ещё больше возможностей персонализации: можно выбрать уникальный фон для начальной страницы, а также настроить Список для чтения, Вкладки iCloud и другие разделы. Встроенная в Safari функция перевода может распознавать и переводить целые веб‑страницы между 7 языками, а в Mac App Store можно просматривать расширения для Safari по таким категориям, как выбор редакторов и топ‑чарты.

На экране Mac теперь умещается ещё больше вкладок, а при наведении курсора на вкладки отображаются миниатюры страниц.

Задействуя передовые встроенные функции безопасности, Safari теперь составляет уникальный отчёт о конфиденциальности со списком всех трекеров, которым браузер не позволил отслеживать ваши действия на веб‑сайтах. Новые инструменты, такие как сверка с данными утечек, помогают гарантировать безопасность ваших паролей — при этом данные ваших учётных записей не раскрываются никому, в том числе Apple. А чтобы расширения не могли получить доступ к веб‑сайтам, которые вы посещаете, открытым вами вкладкам или даже вводимому вами тексту, Safari предлагает вам самостоятельно решить, когда и как веб‑сайты могут работать с определённым расширением.

В Сообщениях на Mac появились новые инструменты для управления групповыми разговорами и новые увлекательные способы выражать эмоции. Пользователи могут закреплять разговоры внутри списка сообщений, а полностью обновлённые инструменты поиска помогают быстро находить подходящие слова, ссылки и фотографии. Все разговоры в Сообщениях на Mac легко синхронизируются с вашими iPhone, iPad и Apple Watch. Можно даже создавать и настраивать Memoji прямо на Mac, а также выражать эмоции с помощью автоматически создаваемых стикеров Memoji, которые соответствуют характеру и настроению польователя.

Новые функции групповых разговоров упрощают общение с близкими, друзьями и коллегами. Встроенные ответы дают возможность напрямую отвечать на любое сообщение в цепочке. Теперь можно отправить сообщение участнику группового разговора, просто введя имя этого участника, а при упоминании имени можно получать уведомления.

Операционная система macOS Big Sur стала доступна пользователям

В полностью обновлённых Картах на Mac появились новые способы исследовать окружающий мир. Теперь можно узнавать об интересных местах из путеводителей, составленных надёжными брендами, а также создавать собственные путеводители со списками любимых ресторанов, парков и идей для отдыха, которыми можно делиться с друзьями и близкими. Функция «Осмотритесь» предлагает 360‑градусные панорамы тех мест, куда вы отправляетесь, а новые подробные карты помещений помогут сориентироваться в крупных аэропортах и торговых центрах. Кроме того, на Mac теперь можно прокладывать маршруты на велосипеде и электромобиле, а затем отправлять их на iPhone для навигации в пути.

Операционная система macOS Big Sur стала доступна пользователям

Как заверяет Apple, защита личных данных — один из основных принципов Mac. Передовые функции защиты конфиденциальности стали ещё совершеннее в Big Sur: теперь пользователи могут ещё точнее контролировать и отслеживать обработку своих личных данных. Уже в этом году на странице каждого приложения в Mac App Store появится новый раздел с кратким описанием правил защиты данных, действующих в приложении. Эта информация будет сведена в наглядную таблицу, аналогичную этикеткам о пищевой ценности продуктов: разработчик должен будет сообщить, какие данные может собирать приложение и могут ли эти данные отправляться третьим сторонам для отслеживания.

Отмечается, что более 28 миллионов разработчиков из экосистемы Apple, найдут в Big Sur все необходимые инструменты, которые помогут создавать приложения для iOS, iPadOS, macOS, watchOS и tvOS. Разработка приложений теперь стала ещё удобнее благодаря невероятным технологиям macOS, упрощающим переход на чипы Apple. В Xcode 12 разработчики могут легко переводить свои существующие приложения для Mac в формат Universal 2, обеспечивая поддержку Mac с чипами M1 и процессорами Intel в одном приложении. Формат Universal задействует все возможности чипа M1 и позволяет создавать самые быстрые и мощные приложения для Mac. А благодаря технологии Neural Engine, которая теперь доступна на Mac, разработчики могут создавать великолепные приложения на основе машинного обучения.

Операционная система macOS Big Sur стала доступна пользователям

Новая технология Rosetta 2, встроенная в Big Sur, обеспечивает полнофункциональную работу приложений, ещё не обновлённых до формата Universal, на Mac с чипом Apple. Благодаря технологиям Metal и M1 даже самые ресурсоёмкие приложения будут работать с Rosetta 2 ещё быстрее, чем они штатно работали на Mac предыдущих поколений с интегрированной графикой. Приложения для iPhone и iPad можно сделать доступными для Mac без какой-либо дополнительной работы, поэтому у пользователей теперь ещё есть более широкий выбор приложений. Для чипа M1 оптимизированы все технологии Big Sur, в том числе графическая технология Metal и платформа машинного обучения Core ML.

Технология Mac Catalyst, впервые представленная в прошлом году в macOS Catalina, позволила разработчикам легко переносить приложения для iPad на Mac. Теперь приложения Mac Catalyst автоматически наследуют новый дизайн Big Sur, а разработчикам стали доступны новые мощные API, дающие ещё больше контроля над внешним видом и функциями приложений. Обновлённая платформа SwiftUI даёт возможность создавать целые приложения и виджеты с общим кодом для всех платформ Apple и легко добавлять уникальные функции для Mac.

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