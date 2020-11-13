Операционная система macOS Big Sur стала доступна пользователям

13 ноября 2020 г., 13:27

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Компания Apple сообщила о доступности новой версии операционной системы macOS Big Sur пользователям Mac в формате бесплатного обновления.



Как отмечается, в Big Sur появился новый интерфейс и представлено множество улучшений основных приложений, в том числе Safari, Сообщений и Карт, а также уникальные новые функции защиты конфиденциальности.



Также подчеркивается, что система macOS Big Sur на самом глубоком уровне интегрирована с чипом Apple M1 в новом 13‑дюймовом MacBook Pro, а также новых MacBook Air и Mac mini.

Производитель уверяет, что в новом интерфейсе Big Sur навигация стала ещё удобнее, а необходимые инструменты всегда под рукой. Свежий дизайн с закруглёнными углами окон и обновлённой палитрой цветов и материалов оценят как новые пользователи Mac, так и опытные профессионалы. Значки в панели Dock сохранили уникальный стиль Mac, но теперь их внешний вид ещё лучше соответствует единой экосистеме Apple. А новый интерфейс приложений помогает полностью сосредоточиться на взаимодействии с контентом. Кнопки и другие элементы управления появляются, когда они необходимы, и исчезают, когда они больше не нужны — ничто не будет отвлекать вас от просмотра.

Полностью обновлённый Пункт управления даёт возможность настраивать режим «Не беспокоить», параметры мониторов, подсветку клавиатуры и другие функции прямо из строки меню. В улучшенном Центре уведомлений отображается ещё больше полезной информации, в том числе интерактивные уведомления и обновлённые виджеты.



Apple также представила крупнейшее обновление Safari с момента выпуска первой версии в 2003 году: браузер стал быстрее, но при этом по‑прежнему расходует заряд аккумулятора экономнее всех своих конкурентов, по утверждению компании. Благодаря встроенному движку JavaScript браузер Safari работает быстрее других браузеров для Mac и PC и загружает часто посещаемые сайты в среднем на 50% быстрее, чем Chrome. На новых моделях Mac с чипом M1 браузер Safari до 1,5 раз быстрее обрабатывает JavaScript, а скорость отклика браузера повысилась почти вдвое. Поддержка формата 4K HDR в YouTube и Netflix обеспечивает ещё более яркую и чёткую передачу потокового видео. Обновлённые вкладки упрощают навигацию в Safari, а благодаря обновлённому дизайну на экране теперь умещается ещё больше вкладок. При наведении курсора на вкладки теперь отображаются миниатюры веб‑страниц, а наглядные значки Favicon отображаются по умолчанию.

Safari теперь предлагает ещё больше возможностей персонализации: можно выбрать уникальный фон для начальной страницы, а также настроить Список для чтения, Вкладки iCloud и другие разделы. Встроенная в Safari функция перевода может распознавать и переводить целые веб‑страницы между 7 языками, а в Mac App Store можно просматривать расширения для Safari по таким категориям, как выбор редакторов и топ‑чарты.



На экране Mac теперь умещается ещё больше вкладок, а при наведении курсора на вкладки отображаются миниатюры страниц.



Задействуя передовые встроенные функции безопасности, Safari теперь составляет уникальный отчёт о конфиденциальности со списком всех трекеров, которым браузер не позволил отслеживать ваши действия на веб‑сайтах. Новые инструменты, такие как сверка с данными утечек, помогают гарантировать безопасность ваших паролей — при этом данные ваших учётных записей не раскрываются никому, в том числе Apple. А чтобы расширения не могли получить доступ к веб‑сайтам, которые вы посещаете, открытым вами вкладкам или даже вводимому вами тексту, Safari предлагает вам самостоятельно решить, когда и как веб‑сайты могут работать с определённым расширением.



В Сообщениях на Mac появились новые инструменты для управления групповыми разговорами и новые увлекательные способы выражать эмоции. Пользователи могут закреплять разговоры внутри списка сообщений, а полностью обновлённые инструменты поиска помогают быстро находить подходящие слова, ссылки и фотографии. Все разговоры в Сообщениях на Mac легко синхронизируются с вашими iPhone, iPad и Apple Watch. Можно даже создавать и настраивать Memoji прямо на Mac, а также выражать эмоции с помощью автоматически создаваемых стикеров Memoji, которые соответствуют характеру и настроению польователя.



Новые функции групповых разговоров упрощают общение с близкими, друзьями и коллегами. Встроенные ответы дают возможность напрямую отвечать на любое сообщение в цепочке. Теперь можно отправить сообщение участнику группового разговора, просто введя имя этого участника, а при упоминании имени можно получать уведомления.

В полностью обновлённых Картах на Mac появились новые способы исследовать окружающий мир. Теперь можно узнавать об интересных местах из путеводителей, составленных надёжными брендами, а также создавать собственные путеводители со списками любимых ресторанов, парков и идей для отдыха, которыми можно делиться с друзьями и близкими. Функция «Осмотритесь» предлагает 360‑градусные панорамы тех мест, куда вы отправляетесь, а новые подробные карты помещений помогут сориентироваться в крупных аэропортах и торговых центрах. Кроме того, на Mac теперь можно прокладывать маршруты на велосипеде и электромобиле, а затем отправлять их на iPhone для навигации в пути.

Как заверяет Apple, защита личных данных — один из основных принципов Mac. Передовые функции защиты конфиденциальности стали ещё совершеннее в Big Sur: теперь пользователи могут ещё точнее контролировать и отслеживать обработку своих личных данных. Уже в этом году на странице каждого приложения в Mac App Store появится новый раздел с кратким описанием правил защиты данных, действующих в приложении. Эта информация будет сведена в наглядную таблицу, аналогичную этикеткам о пищевой ценности продуктов: разработчик должен будет сообщить, какие данные может собирать приложение и могут ли эти данные отправляться третьим сторонам для отслеживания.



Отмечается, что более 28 миллионов разработчиков из экосистемы Apple, найдут в Big Sur все необходимые инструменты, которые помогут создавать приложения для iOS, iPadOS, macOS, watchOS и tvOS. Разработка приложений теперь стала ещё удобнее благодаря невероятным технологиям macOS, упрощающим переход на чипы Apple. В Xcode 12 разработчики могут легко переводить свои существующие приложения для Mac в формат Universal 2, обеспечивая поддержку Mac с чипами M1 и процессорами Intel в одном приложении. Формат Universal задействует все возможности чипа M1 и позволяет создавать самые быстрые и мощные приложения для Mac. А благодаря технологии Neural Engine, которая теперь доступна на Mac, разработчики могут создавать великолепные приложения на основе машинного обучения.

Новая технология Rosetta 2, встроенная в Big Sur, обеспечивает полнофункциональную работу приложений, ещё не обновлённых до формата Universal, на Mac с чипом Apple. Благодаря технологиям Metal и M1 даже самые ресурсоёмкие приложения будут работать с Rosetta 2 ещё быстрее, чем они штатно работали на Mac предыдущих поколений с интегрированной графикой. Приложения для iPhone и iPad можно сделать доступными для Mac без какой-либо дополнительной работы, поэтому у пользователей теперь ещё есть более широкий выбор приложений. Для чипа M1 оптимизированы все технологии Big Sur, в том числе графическая технология Metal и платформа машинного обучения Core ML.



Технология Mac Catalyst, впервые представленная в прошлом году в macOS Catalina, позволила разработчикам легко переносить приложения для iPad на Mac. Теперь приложения Mac Catalyst автоматически наследуют новый дизайн Big Sur, а разработчикам стали доступны новые мощные API, дающие ещё больше контроля над внешним видом и функциями приложений. Обновлённая платформа SwiftUI даёт возможность создавать целые приложения и виджеты с общим кодом для всех платформ Apple и легко добавлять уникальные функции для Mac.

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