Хромбуки и планшеты вытянули рынок ПК в хороший плюс

13 ноября 2020 г., 14:05

Второй квартал кряду успешно растет мировой рынок компьютеров, к которому по методологии аналитиков из Canalys также причисляются планшеты и хромбуки. Сообщается, что с июля по сентябрь глобально отгружено свыше 124,5 млн устройств, тем самым на 23% превзойден результат годичной давности.

Лучшую динамику роста продемонстрировали хромбуки, выросшие на 122% при отгрузке 9,4 млн устройств. Лидерство здесь прочно удерживает HP (3,2 млн хромбуков, +116,9% «YoY»), контролирующая более трети (34,1%) рынка. Следом разместились Lenovo (1,8 млн устройств, +351,2%, доля 18,9%) и Dell (1,4 млн устройств, +45,3%, доля 14,7%).

Планшеты и ноутбуки разъемной конструкции оказались второй, наиболее быстрорастущей категорией — увеличение поставок к прошлому году составило 88%.

Сегмент планшетов добился роста в размере 43,3% при отгрузке 44,3 млн устройств. Все ключевые игроки сегмента за исключением Amazon показали двузначный рост поставок, а первую позицию сохраняет Apple, улучшившая прошлогодний показатель на 47% при отгрузке 15,2 млн iPad (доля рынка 34,4%).

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