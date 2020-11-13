Ежедневный «учебный» трафик в сети «Укртелекома» достиг 23 ГБ

13 ноября 2020 г., 12:45

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По данным «Укртелекома», подключенные оператором украинские учебные заведения в условиях карантина достаточно активно используют скоростной оптический интернет. За октябрь в среднем каждое образовательное учреждение употребило около 480 ГБ оптического трафика, или 23 ГБ каждый рабочий день. Это значительно больше, чем год назад и, в частности, на 20%, чем прошлой осенью. Напомним, что в сентябре 2019 г каждая школа использовала более 400 ГБ трафика.

Активно оптическим интернетом пользовались профильные, специализированные образовательные учреждения (лицеи, колледжи) в Ровенской, Черновицкой, Николаевской, Полтавской, Черниговской областях. Некоторые из них потребляют более 1000 ГБ интернет трафика в месяц.

Отмечается, что учебные заведения Украины, среди которых общеобразовательные школы, лицеи, колледжи, профессионально-технические училища и дошкольные учреждения, все чаще подключаются к сети оптического интернета (Gigabit Passive Optical Network), что обеспечивает им возможность нормального функционирования, особенно в карантинных условиях.

Заявлено, что оптический интернет от «Укртелекома» выбрали уже более 700 учебных заведений, а почти 250 из них подключены в этом году.

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