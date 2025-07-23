OpenAI та Oracle розширюють АІ-інфраструктуру на 4,5 ГВт у рамках Stargate

23 июля 2025 г., 9:35

0

Tweet

OpenAI та Oracle уклали угоду про спільну розробку додаткових 4,5 ГВт потужностей дата-центрів Stargate у Сполучених Штатах.

Зазначається, що анонсований є ключовим етапом для Stargate.

Разом з уже існуючим майданчиком Stargate I в Абіліні, шт Техас, це додаткове партнерство з Oracle доведе загальну потужність дата-центрів АІ Stargate, що перебувають у розробці, до понад 5 ГВт, які забезпечуватимуть роботу понад 2 мільйонів чипів. Цей крок суттєво прискорює прогрес OpenAI у виконанні зобов'язання, оголошеного в Білому домі у січні, щодо інвестування 500 мільярдів доларів у 10 ГВт АІ-інфраструктури у США протягом наступних чотирьох років. «Компанія тепер очікує перевищити своє початкове зобов'язання завдяки потужному імпульсу співпраці з партнерами, такими як Oracle та SoftBank», йдеться у прес-релізі.

За оцінками OpenAI, будівництво, розробка та експлуатація додаткових 4,5 ГВт потужностей дата-центрів, про які оголошено сьогодні, створять понад 100 000 робочих місць у будівельній та операційній сферах у США.

Тим часом, будівництво Stargate I в Абіліні прогресує, як зазначили у компанії, і частини об'єкта вже працюють. Oracle розпочала постачання перших стійок Nvidia GB200 минулого місяця, і OpenAI нещодавно почала запускати перші навантаження для навчання та висновків, використовуючи цю потужність для розширення меж своїх передових досліджень наступного покоління.

На додаток до цього розширення з Oracle, партнерство OpenAI з SoftBank також рухається вперед з потужним імпульсом. Обидві співпраці є критично важливими для задоволення постійно зростаючих обчислювальних потреб OpenAI. З SoftBank компанія швидко просувається в оцінці майданчиків та переосмислює дизайн дата-центрів для забезпечення роботи передового АІ. Ці зусилля призведуть до створення більш потужного та надійного АІ для тих, хто користується інструментами OpenAI.

Протягом останніх шести місяців зростаючий інтерес до Stargate допоміг сформувати та розширити бачення OpenAI щодо цього проєкту. Stargate є всеосяжною інфраструктурною платформою АІ OpenAI, що охоплює поточні партнерства з дата-центрами з Oracle, SoftBank та CoreWeave, а також міжнародні інвестиції в інфраструктуру США. Microsoft продовжить надавати хмарні послуги для OpenAI, зокрема через Stargate.

Захищені ноутбуки Getac B360 - нове покоління мобільної продуктивності для роботи в екстремальних умовах