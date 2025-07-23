Український ударний дрон Frontyr - 4 кг вибухівки на 40 км

23 июля 2025 г., 8:15

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Як повідомляє “Мілітарний”, розробники дрона Frontyr працюють над здешевленням комплексу, інтеграцією системи донаведення та підтверджують роботу з ретранслятором.





Розробники зазначають, що дрон може летіти по автономній місії, в режимі радіотиші, а перед ураженням цілі – вмикається відео й оператор уражає ціль. Бойова частина – 4 кілограми.





Також Frontyr має систему донаведення, але поки її не використовують. Кажуть, що військові потребують якісної та гарантованої картинки, тож тривають тести.





Дрон вже підтвердив свої характеристики під час використання військовими. Та відповідно до їхніх вимог, розробники працюють над тим, щоб комплекс був максимально мобільний та простий.





“Наша концепція – бути максимально мобільними. В маленький мінівен ми можемо помістити два ретранслятори та вісім пострілів. Можна працювати групою три-чотири людини, але теж маємо запит, що треба зменшити до трьох. Працювати мобільно, на безпечній відстані – це теж наша місія. Зараз ворог полює на наші екіпажі, тому ми збільшуємо дистанцію, щоб наші хлопці працювали в безпеці”, – зазначив представник Frontyr.

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