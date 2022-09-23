Олексій Нечуятов, AMD: «Ми значно прискорили темп інновацій у серверній індустрії»

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Ми поговорили зі співробітником європейського офісу AMD Олексієм Нечуятовим, який зараз перебуває в Україні разом з сім'єю, яка живе в Одесі. Він є представником підрозділу центрів обробки даних (Datacenter BU) у регіоні EMEA. Відповідаючи за технічний маркетинг серверної платформи AMD, Олексій досить багато спілкується з ОЕМ-партерами в Європі, серверними реселлерами та кінцевими замовниками. Це дозволяє йому бачити детальну картину динаміки всередині AMD та на ринку в цілому, що, як ми вважаємо, може представляти певний інтерес нашим читачам.

Історично склалося так, що технологічний шлях AMD постійно порівнюють з Intel. Поговоримо про продукти для корпоративного ринку. У чому ви сьогодні випереджаєте своїх конкурентів?

AMD відома тим, що пропонує процесори з істотним приростом продуктивності та енергоефективності на рівні поколінь. Якщо ми подивимося на серверні чіпи AMD EPYC, то велика кількість ядер в них та висока продуктивність на Вт можуть допомогти нашим замовникам значно знизити капітальні та експлуатаційні витрати, пов'язані з інфраструктурою. Клієнти, які виконують робочі навантаження з високою продуктивністю або керують масштабними центрами обробки даних, переходять на AMD тому, що процесори EPYC допомагають їм скоротити кількість придбаних і експлуатованих процесорів та серверів, досягти високої щільності обчислень. А крім того, це дозволяє покращити використання простору в стійці, заощадити на живленні та охолодженні й оптимізувати витрати на ліцензування програмного забезпечення. Все частіше серверним платформам AMD віддають перевагу великі хмарні оператори та великі корпоративні замовники. Вони конвертують продуктивність AMD EPYC, що лідирує, у швидший час досягнення результату, отримання бізнес-аналітики, моделювання складних моделей даних, це допомагає заощаджувати на створенні прототипів і випускати продукти й технології з випередженням конкурентів.

Ми робимо це можливим завдяки використанню багаточіпових процесорних пакетів, які складаються з дрібніших чіпів, що містять ядра та кеш. Ми називаємо їх чіплетами. Відмова від монолітних процесорних матриць дає змогу AMD створювати рішення з більшою кількістю ядер на сокет із високими частотами, низькими енергоспоживанням і вартістю.

Ще один пункт який я б відзначив, це технологія AMD Secure Encrypted Virtualization (SEV) – з нею процесор може видавати ключі шифрування для криптографічної ізоляції понад 500 віртуальних машин. Новітній процесор AMD EPYC серії 7003 також може перевіряти цілісність гіпервізора, що керує віртуальними машинами й контейнерами. При цьому клієнтські програми не вимагають модифікацій і запускаються всередині зашифрованих SEV віртуальних машин і контейнерних капсул практично без зниження продуктивності.

Попит на багатоядерність породив безліч архітектур, що конкурують з Arm ISA. Як це може вплинути на майбутнє процесорів EPYC?

Історично склалося так, що гіперскейлери віддають перевагу процесорам з найвищою доступною кількістю ядер для запуску розподілених SaaS-додатків. Щоб задовольнити таких клієнтів, AMD планує випустити процесори з більшою кількістю ядер під кодовими назвами Genoa і Bergamo. Перший матиме 96 високопродуктивних ядер, а другий хоча й матиме гіршу сумісність з тими ж серверними платформами, що Genoa, але пропонуватиме 128 ядер на сокет.

Всі процесори AMD можуть обробляти як один, так і два потоки на ядро, що означає, що з новими процесорами максимальна кількість потоків на серверній платформі 2P може досягати 512.

Зазначу також, що продуктові рішення AMD засновані на нашому розумінні ринків та потреб клієнтів. Архітектура х86 продовжує залишатися висококонкурентною з величезною базою встановлених систем, і Bergamo забезпечить найвищу щільність ядер x86 та високу продуктивність на Вт, що ще збільшить нашу популярність в сегменті центрів обробки даних.

Неаполь – Рим – Мілан – Генуя – Турин – і далі лише Швейцарія на півночі. Яким Ви бачите майбутнє лінії EPYC?

Ви забули згадати кілька італійських міст! Якщо без жартів, я повинен сказати, що майбутнє EPYC виглядає дивовижним, лінійка диверсифікується, щоб орієнтуватися на конкретні ринки та робочі навантаження. Гіперскейлери та клієнти HPC зазвичай зацікавлені в серверах з найвищою щільністю обчислень, проте багато корпоративних клієнтів часто вважають за краще купувати сервери з середнім числом ядер. Оператори зв'язку та промислові замовники можуть вибрати компактні системи з низьким енергоспоживанням. Невеликі клієнти цінують найнижчу ціну. Саме тому ми оптимізуємо нашу дорожню карту серверів, щоб досягти різних цілей щодо продуктивності, потужності та вартості.

Нещодавно ми розкрили наші майбутні продукти на «Дні фінансового аналітика AMD». У нашій дорожній карті процесорів 2023 року з'явився новий учасник – оптимізована за енергоспоживанням і вартістю версія EPYC для периферійних, телекомунікаційних та SDS ринків під кодовою назвою Siena. Ми також представили перший в історії серверного класу під назвою AMD Instinct MI300, який планується до випуску у наступному році для робочих навантажень АІ та HPC. Будучи когерентними з пам'яттю, ядра CPU і GPU зможуть обробляти, що спростить програмування і зробить підсистему пам'яті менш завантаженою та більш ефективною.

Слід також зазначити, що сегмент дата-центрів має першорядне значення для нашого успіху як компанії. Це ринок об'ємом 300 мільярдів доларів, і щоб завоювати його, ми повинні запропонувати безліч різних чіпів. Крім центральних процесорів, AMD також пропонує велику лінійку обчислювальних графічних процесорів, FPGA й адаптивних SoC для вертикальних додатків, а також AMD Pensando DPU для інфраструктурних сервісів.

Наскільки великий вплив 7-нм техпроцесу та співпраці з TSMC на технологічне лідерство AMD в області серверів?

Технологічне партнерство з TSMC значною мірою сприяло нашому успіху та дозволило AMD зосередитися на створенні нових та інноваційних продуктів, а також дозволило нам першими вийти на ринок з 7-нм x86-продуктами .

Вузол на 7-нм від TSMC забезпечує вищу щільність 48-, 56- та 64-ядерних процесорів в діапазонах TDP 200, 225 і 280 Вт. Я знаю, що деякі клієнти перейшли на 64-ядерний процесор AMD EPYC 7702 з TDP 200 Вт для досягнення вищої щільності обчислень у центрах обробки даних. І це вражає – чого можуть досягти користувачі з процесорами AMD, заснованими на чіплетах виробництва TSMC.

Крім того, ми знаходимося на шляху до виробництва клієнтських і серверних процесорів по 5-нм техпроцесу. Коли мова йде про успіх нашої виробничої стратегії, слід також відзначити лідерство AMD в галузі багаточіпового пакування. Це допомагає нам впроваджувати нові технології швидко і без необхідності переробляти всю конструкцію процесора.

На вашу думку, чому перехід на пам'ять DDR5 в серверах відбувається так довго?

У наших планах завжди був перетин технологій DDR5, а також PCIe Gen 5 з процесорами AMD EPYC Genoa 4-го покоління. І ми на шляху до запуску платформи Genoa в 4 кварталі 2022 року.

Чи могли б ви назвати якісь знакові кейси переходу на AMD EPYC? Ми чули про Cloudflare. Є ще якісь клієнти, яких можна виділити?

Cloudflare є чудовим прикладом клієнта, який перейшов зі старих платформ з двома сокетами на односокетні AMD EPYC 7002 серії у 2019 році, а потім додав серію EPYC 7003 у 2021 році. Cloudflare опублікувала кілька блогів, в яких пояснила свій вибір. Це детальний аналіз двох конкурентних платформ, який я рекомендую прочитати.

Очевидно, що список наших клієнтів на цьому не закінчується. Фактично, 10 з 10 найбільших світових гіперскейлерів, серед яких Microsoft Azure, AWS та Google Cloud Platform, IBM Cloud, Oracle Cloud та багато інших компаній використовують сервери на базі процесорів AMD EPYC.

Щодо сегмента НРС, то в поточному списку TOP500 налічується 94 високопродуктивні обчислювальні системи на базі процесорів AMD, що на 95% більше в порівнянні з минулим роком. А прискорювачі AMD Instinct MI200 вперше увійшли до рейтингу у складі сімох систем. На цей час №1 як в TOP500, так і в Green500 є Frontier. Це суперкомп'ютер HPE класу Exascale, в основі якого лежать чипи AMD EPYC та графічні процесори AMD Instinct.

Ми також нарощуємо свою присутність в корпоративному сегменті. Сервери на базі процесорів AMD EPYC були прийняті в багатьох вертикалях, включаючи фінансову та роздрібну торгівлю, виробництво та нафтогазову галузь, медіа та розваги, охорону здоров'я, телекомунікації тощо. В Інтернеті доступний великий вибір тематичних досліджень клієнтів, будь ласка, відвідайте https://www.amd.com/en/case-studies, щоб дізнатися більше.

Як ви оцінюєте частку односокетних серверів AMD EPYC в загальному обсязі продажів EPYC? Чи дійсно існує тренд на односокетні рішення? Які ключові драйвери такої міграції?

Досить багато клієнтів вже віддали перевагу односокетним серверам замість двосокетних, що встановлюються в стійку. Одним з факторів, що спонукають до переходу на односокетні сервери, є енергоефективність. Кожен «ліквідований» сокет в іншому випадку споживав би 150-250 Вт, а це суттєво, коли ви купуєте сервери в масштабі. Іншою причиною переходу на односокетні є досягнення вищого рівня використання простору в стійці. Якщо ваша шафа має обмежене забезпечення по потужності або охолодженню, вибір платформ з одним сокетом може допомогти розгорнути більше серверів в наявній стійці. Крім того, системи з одним сокетом зазвичай коштують дешевше, мають менше компонентів, які можуть вийти з ладу, і мають нижчі вимоги до енергоспоживання.

Крім того, односокетна платформа може допомогти заощадити на ліцензіях. Ви також отримуєте пристойний обсяг пам'яті на ядро та можете підключати кілька пристроїв, оскільки сервери 1P AMD EPYC не мають собі рівних, пропонуючи 128 ліній PCIe Gen 4.

Але ж є два реальних міркування проти заміни сервера з двома сокетами на сервер з одним сокетом з тією ж загальною кількістю ядер, про які клієнти повинні подумати для своїх робочих навантажень. Якщо їм потрібна більша пропускна здатність пам'яті на ядро, то системи з двома сокетами за своєю суттю забезпечать більші можливості. Крім того, якщо клієнту необхідно підтримувати певну кількість ядер на систему, двохсокетні рішення можуть бути кращими для робочих навантажень, які більш чутливі до частоти. Хоча в цілому, ці міркування стосуватимуться до меншої частини типових стеків додатків.

Інтенсивні робочі навантаження в HPC та BDA, що вимагають високої пропускної здатності пам’яті або високих частотних характеристик, звичайно, існують, але вони не складають основну частину ринку додатків.

Інший анекдотичний контраргумент проти односокетних серверів, який я чую від клієнтів, полягає в тому, що сервери вимагають як мінімум два процесори для резервування, для процесорної надмірності. Це невірно, другий процесор x86 не покращує час безвідмовної роботи системи. Якщо процесор/сервер виходить з ладу, він вимагає перезавантаження незалежно від кількості сокетів.

Підсумовуючи, можу сказати, що односокетні системи EPYC використовуються як в програмно-визначеній, так і в класичній інфраструктурі. Я бачу, що деякі постачальники послуг і телекомунікаційні клієнти, інтернет-магазини та фінансові установи вважають за краще купувати оптимізовані за ціною моделі AMD EPYC, які є тими ж процесорами EPYC з тим же набором функцій, але націлені на підтримку роботи тільки з одним сокетом.

Майбутнє для серверів з одним сокетом світле, можу сказати це точно – наш процесор четвертого покоління Genoa буде пропонувати до 96 високопродуктивних ядер, чудово масштабуватися з більшою та швидшою пам'яттю DDR5 та вдвічі збільшить пропускну здатність вводу-виводу PCIe Gen 5 у порівнянні з Gen 4.

Чому AMD майже не видно в сегменті початкових серверів як альтернативи Xeon E?

Це дуже слушне питання. Процесори EPYC відрізняються продуктивністю, масштабованістю та енергоефективністю, що допомагає значно знизити загальну вартість володіння для клієнтів. Коли EPYC був представлений на ринку, ми орієнтувалися на постачальників хмарних сервісів, робочі навантаження HPC та інші галузі, які потребували великої кількості ядер, великої пам'яті та високої пропускної здатності вводу/виводу.

Тепер, коли ми закріпилися на цих ринках, ми розглядаємо ринки середнього та початкового рівня і визначаємо, як ми можемо підтримати клієнтів для задоволення їхніх потреб. Це включає використання процесорів Ryzen, які забезпечують порівнянну кількість ядер, частоту та TDP з процесорами Xeon E.

Чи можна очікувати більше серверів на базі AM5 після запуску процесорів Ryzen 7000?

Вже сьогодні доступні сервери на базі процесора AMD Ryzen 5000 від нашого партнера ASRock. Ці системи мають функцію корекції пам'яті ECC та управління серверного класу. Платформа Ryzen підтримує меншу кількість модулів пам'яті DIMM і каналів вводу-виводу, але при цьому процесор надзвичайно швидкий і заснований на тій же високопродуктивній мікроархітектурі «Zen 3», яка використовується в процесорах серії AMD EPYC 7003.

Це сімейство процесорів дуже популярне серед багатьох хостинг-провайдерів, включаючи Hetzner та OVH. Вони використовують платформи на базі Ryzen, щоб пропонувати недорогі виділені сервери. Я також бачу системи на основі процесорів Ryzen у сегменті вбудованих рішень як платформи для пристроїв мережевої безпеки та інтерактивних кіосків, скажемо, у мережах ресторанів швидкого харчування.

Nvidia практично витіснила конкурентів з ринку графічних процесорів. Якою буде відповідь AMD, і чи можете ви більш детально розповісти про гібридний процесор з ядрами CPU та GPU?

Поточне покоління прискорювачів AMD Instinct серії MI200 є найшвидшими у світі для робочих навантажень HPC. Вони лежать в основі суперкомп'ютера Frontier в Oak Ridge National Laboratory, який подолав екзафлопний бар'єр і на цей час є найшвидшим суперкомп'ютером на планеті. AMD також оснащує численні інші суперкомп'ютерні системи по всьому світу прискорювачами серії AMD Instinct MI200, включаючи суперкомп'ютер Lumi в CSC Finland, який займає третє місце в актуальному списку найшвидших суперкомп'ютерів TОР500.

Ми працюємо над наступним поколінням прискорювачів AMD Instinct, заснованих на архітектурі AMD CDNA 3, які знову повинні принести значний приріст в математичній продуктивності FP32, FP16 і Int8 та енергоефективності. До цього сімейства увійде наш перший APU для центрів обробки даних під назвою AMD Instinct +MI300. Який поєднує в собі 5-нм чіпи, 3D-стекінг, архітектуру Infinity Architecture четвертого покоління, технологію AMD Infinity Cache наступного покоління і пам'ять HBM в єдиному корпусі з уніфікованою моделлю програмування пам'яті.

Ми плануємо випустити цей у 2023 році, і він стане основою нашого другого суперкомп'ютера екзафлопного класу El Capitan в «Ліверморській національній лабораторії ім. Лоуренса».

AMD також розвиває екосистему програмного забезпечення для прискорювачів центрів обробки даних. Нещодавно ми випустили ROCm 5, платформу для розробки ПЗ з відкритим вихідним кодом, яка включає компілятори, бібліотеки, відладчики, профілювальники тощо. Також є інструмент під назвою Hipify, який допомагає перенести код CUDA на портативний C++, необхідний для роботи додатків на наших обчислювальних прискорювачах. Крім того, на AMD.com є портал Infinity Hub, де користувачі можуть завантажити багато популярних контейнерних додатків для HPC та АІ, вже портованих на AMD Instinct. Ми створюємо екосистему, щоб користувачі могли скористатися перевагами наших прискорювачів.

Я б сказав, що AMD прискорюється, від клієнтських та напівкастомних до вбудованих і серверних рішень. Ми придбали лідерів галузі Xilinx та Pensando. У другому кварталі цього року наш бізнес у сегменті ЦОД виріс на 86% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року – зафіксовано найбільший корпоративний дохід за всю історію AMD. Ми значно прискорили темп інновацій у серверній індустрії і ми постійно досягаємо цілей нашої дорожньої карти. і Клієнти визнають це та переходять на AMD, щоб підвищити свою конкурентоспроможність та якомога ефективніше використовувати можливості ІТ для бізнесу.

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