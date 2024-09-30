Оголошено перший онлайн-аукціон на квоту щодо вироблення «зеленої» електроенергії

30 сентября 2024 г., 12:35

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Як повідомило Міненерго, вперше в Україні ДП «Гарантований покупець» оголосило онлайн-аукціон з розподілу квоти підтримки підприємств, що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії в державній електронній торговій системі Прозорро.Продажі.

Першим лотом стала додаткова річна квота підтримки для вироблення електрики з енергії сонячного випромінювання розміром 11 МВт.

За умовами торгів, станція має бути розташована на лівому березі Дніпра, крім тимчасово окупованих територій та зони активних бойових дій.

Відповідно до чинного законодавства аукціон проходитиме на зниження ціни задля зменшення для споживачів вартості «зеленої електроенергії», що виробляється учасниками ринку.

Максимальний розмір цінової пропозиції - 9 євроцентів за 1 кВт•год. Заявки від потенційних учасників приймаються до 30 жовтня 2024 року, аукціон відбудеться 31 жовтня.

«Лише наприкінці літа ми збільшили квоту підтримки виробників електроенергії з альтернативних джерел у розмірі 110 МВт на 2024 рік і вже маємо перший аукціон у системі Прозоро.Продажі. Завдяки цьому інструменту інвестори отримують довготривалу гарантовану підтримку, що дозволить їм залучити кредитні ресурси, створити робочі місця та нові генеруючі потужності. Цей аукціон не останній, наступні відбуватимуться впродовж осені. За розподілом додаткових квот підтримки на сонячні електростанції припаде 11 МВт, на вітрові електростанції - 88 МВт, для інших видів (біомаса, біогаз, малі ГЕС) - 11 МВт», - повідомила перша віцепрем’єр-міністерка - міністерка економіки України Юлія Свириденко.

«Уряд створив всі умови для проведення максимально прозорих аукціонів з розподілу державної підтримки виробників електроенергії з відновлюваних джерел. Це черговий крок у напрямку європейської інтеграції та впровадження в Україні передових практик підтримки «зеленої» енергетики», - зазначив міністр енергетики Герман Галущенко.

«Сервіс з реалізації квот підтримки виробників електроенергії з альтернативних джерел від Прозорро.Продажі - новий цифровий інструмент, створений та запущений АТ “Прозорро.Продажі” за підтримки Міністерства економіки України та USAID Energy Security Project. Впровадження єдиного та доступного для бізнесу сервісу реалізації квот підтримки створить єдині умови взаємодії учасників ринку. В свою чергу прозора конкуренція на торгах допомагає визначати ринкову ціну на актив», - зазначив СЕО Прозорро.Продажі, Сергій Бут.

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