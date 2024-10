Samsung випускає твердотілий накопичувач 990 EVO Plus об'ємом до 4 ТБ

30 сентября 2024 г., 11:45

Компанія Samsung Electronics оголосила про випуск моделі 990 EVO Plus, що поповнила лінійку провідних твердотільних накопичувачів. Завдяки підтримці PCIe 4.0 і новітньої технології NAND SSD 990 EVO Plus націлені на споживачів, які прагнуть до підвищення продуктивності та енергоефективності своїх комп'ютерів. Вони оптимізовані для ігор, бізнесу та творчої діяльності.



«Наше повсякденне життя вимагає дедалі більшого обсягу даних: зображення, якими ми ділимося в соціальних мережах, і потокове відео високої якості», - говорить Хангу Сон (Hangu Sohn), віцепрезидент відділу продажів брендів пам'яті компанії Samsung Electronics. «Модель 990 EVO Plus створена для користувачів ноутбуків і настільних ПК, яким потрібна вища швидкість обробки даних і збільшений обсяг пам'яті».



Для SSD 990 EVO Plus заявлена швидкість послідовного читання до 7250 МБ/с, а швидкість запису - 6300 МБ/с, що на 50% більше, ніж у попередньої моделі 990 EVO. Збільшення продуктивності досягається завдяки новітній технології V-NAND 8-го покоління і контролеру Samsung, виготовленому за 5-нанометровим техпроцесом, а інноваційний тепловий екран із нікелевим покриттям мінімізує перегрівання, забезпечуючи енергоефективність на 73% вищу, ніж у попередника.



Модель місткістю 4 ТБ має найкращу в галузі швидкість довільного читання 1050 KIOPS і 1400 KIOPS при довільному записі. Ця продуктивність майже не поступається SSD з DRAM, попри відсутність DRAM-кешу, що робить її оптимальним рішенням для ігор і завдань штучного інтелекту, що вимагають високої продуктивності.



Постійно висхідний попит на пристрої зберігання даних великої місткості зумовлений управлінням файлами великого розміру, редагуванням відео високої якості та іграми нового покоління. Для задоволення сучасних зростальних потреб у зберіганні даних 990 EVO Plus пропонує модель з місткістю 4 ТБ, що перевищує можливості 990 EVO. 990 EVO Plus оснащений інтелектуальною технологією Samsung TurboWrite 2.0, оновленою для досягнення максимальної продуктивності, що забезпечує високу швидкість передавання файлів і зменшення затримок.



Програмне забезпечення Samsung Magician являє собою набір інструментів оптимізації для підвищення функціональності всіх SSD-накопичувачів Samsung, включно з 990 EVO Plus. Користувачі можуть легко і безпечно спростити процес міграції даних для оновлення SSD. Крім того, Samsung Magician захищає цінні дані, стежить за станом диска і пропонує індивідуальну оптимізацію продуктивності.



SSD 990 EVO Plus буде доступний споживачам по всьому світу за запропонованою виробником роздрібною ціною $109,99 за модель об'ємом 1 ТБ, $184,99 - за 2 ТБ і $344,99 - за 4 ТБ.

