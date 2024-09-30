Lenovo презентувала компактну платформу ThinkSystem V4 з рідинним охолодженням Neptune

30 сентября 2024 г., 13:25

0

Tweet

За повідомленням Lenovo, компанія поширила свою технологію рідинного охолодження Lenovo Neptune на нові сервери ThinkSystem V4, які допомагають підприємствам підвищити інтелектуальний рівень, консолідувати ІТ і знизити енергоспоживання в нову еру AI. Нова суперкомп'ютерна інфраструктура Lenovo ThinkSystem SC750 V4, побудована на базі процесорів Intel Xeon 6 з P-ядрами, поєднує в собі пікову продуктивність і підвищену ефективність для швидшого отримання інформації в оптимізованому для інтенсивних робочих навантажень HPC дизайні.



Повний портфель містить нові рішення на базі Intel, оптимізовані для щільності стійок і роботи з масивними транзакційними даними, що дає змогу максимально збільшити продуктивність оброблення даних у просторі ЦОДу для робочих навантажень HPC і AI.



«Lenovo допомагає підприємствам будь-якого розміру і в будь-якій галузі втілити в життя нові сценарії використання AI, ґрунтуючись на поліпшеннях у сфері обчислень у реальному часі, енергоефективності та простоті розгортання», - говорить Скотт Тіз (Scott Tease), віцепрезидент і генеральний менеджер підрозділу високопродуктивних обчислень і AI компанії Lenovo. «Нові рішення Lenovo ThinkSystem V4 на базі Intel змінять бізнес-аналітику та аналітику, забезпечуючи обчислення рівня AI на меншій площі та споживаючи менше енергії».



У рамках своїх постійних інвестицій у прискорення розвитку штучного інтелекту компанія Lenovo розширює можливості технології рідинного охолодження Lenovo Neptune 6-го покоління, пропонуючи її для масового використання в портфелях ThinkSystem V3 і V4 завдяки інноваціям у компактному дизайні, які забезпечують максимальну обчислювальну продуктивність при меншому споживанні енергії. Запатентована компанією Lenovo технологія прямого водяного охолодження використовує контури рециркуляції теплої води для охолодження систем центрів обробки даних, що дає змогу знизити енергоспоживання до 40%.



Lenovo ThinkSystem SC750 V4 допомагає клієнтам підтримувати сталий розвиток центрів оброблення даних завдяки високоефективному прямому водяному охолодженню, вбудованому безпосередньо в рішення, і прискорювачам, що забезпечують ще більшу ефективність робочих навантажень та виняткову продуктивність на ват. Створена для обчислень, оптимізованих за площею, інфраструктура займає менш ніж квадратний метр простору ЦОДу в стандартних 19-дюймових стійках, розширюючи межі компактних суперкомп'ютерів загального призначення.



Використовуючи нову інфраструктуру, організації зможуть прискорити процес отримання прибутку внаслідок швидкого і безпечного вилучення нових знань зі своїх даних. У ThinkSystem SC750 V4 використовується пам'ять нового покоління MRDIMM, що дає змогу збільшити пропускну здатність критично важливої пам'яті на 40%. Сервер також призначений для роботи з конфіденційними робочими навантаженнями та має поліпшені функції безпеки для більшого захисту.

Про DCIM у забезпеченні успішної роботи ІТ-директора