Односокетні сервери теперішнього часу 

З моменту дебюту процесорів EPYC 7001 першого покоління Naples AMD проповідувала не так багатоядерність, скільки новий підхід до архітектури процесорів і платформ х86 масового призначення: концентрацію обчислень, пам'яті та операцій введення-виведення на одному сокеті сервера.

Процесори AMD EPYC складаються з чіплетів, які дешевші за монолітні чіпи у виробництві, їх простіше інтегрувати в оточення. Ставка зіграла. Односокетна стратегія, нехай не скасувала дво- і чотирипроцесорні сервери, але забезпечила повноцінну (до того ж, економну) роздачу обчислювальних ресурсів у багатьох додатках гіперскейлерів, хмарних провайдерів, HPC та AI.

Мотиви

Ще до появи другого покоління процесорів AMD EPYC 7002 Rome ряди прихильників односокетних серверів поповнили провідні вендори і знакові споживачі (AWS, Microsoft Azure, Dropbox). Dell CTO пояснює на десяти пальцях, чому так, у статті Why single-socket servers could rule the future :

У CPU більш ніж достатньо ядер на сокет, далі буде ще більше Заміщення недовантажених двосокетних серверів Простіше потрапити в бінарність каналів пам'яті та її обсягів (128, 256, 512…) Нижче витрати на кластеризацію (менше CPU/пам'яті….) Менше витрати на програмне забезпечення в деяких моделях ліцензування Уникнення проблем падіння продуктивності NUMA – введення/виведення та пам'яті Краще розподіл тепловиділення у дата-центрах Перепризначення контактів NUMA для інших цілей: каналів DDRx, PCIe або майбутніх шин ( CxL , Gen-Z ) Пряме підключення NVMe без комутаторів PCIe (загалом кажучи, це випливає з #8) Gartner вважає так само: Use single-socket servers to reduce costs in the data center

Після активної дискусії зі споживачами та появи Rome додалися ще чотири мотиви:

Віддалення проблем, що насуваються, з живленням серверних стійок, що зменшують кількість серверів у стійці Готовність до граничних обчислень (edge computing) Дешевше перехід від одного покоління серверів до іншого, зі зростанням потреби в процесорній потужності та пам'яті. Зниження складності за рахунок того, що ІТ-адміністратори та розробники додатків не стають експертами в галузі введення-виведення та пам'яті NUMA, а мережевий адміністратор позбавлений погоні за привидами.

Вже більше року, як продається третє покоління процесорів AMD EPYC 7003 Milan. Односокетний тренд тільки міцніє, нещодавнє оновлення парку серверів Cloudflare тому приклад.

Куди дивиться Intel?

Компанія підтягує відставання - тепер у процесорах Intel Xeon SP третього покоління до 40 ядер (проти 64 у AMD), підтримка з процесора 64 ліній PCIe Gen 4 (проти 128 у AMD, а було 48 x PCIe Gen 3) та восьми каналів пам'яті DDR4- 3200 (як AMD, було 6 x DDR4-2933).

Наслідуючи приклад AMD, Intel випустила кілька процесорів для односокетних систем:

За основними показниками (ядра, тактова частота, число шинних ліній) вони поступаються процесорам AMD EPYC 7003P:

Додаткових виробничих витрат «односокетні» процесори не вимагають – їх одержують із старших побратимів відключенням міжпроцесорного інтерфейсу. Продають їх дешевше, але якби справа була лише в ціні CPU.

Ринок вирішив

Пропозиція односокетних серверів на процесорах Intel Xeon SP другого та третього покоління була і залишається мізерною. Їх не знайти у каталогах А-бренд. Вважай, на цьому фронті воює тільки Supermicro – та намагається покривати взагалі всі можливі серверні сегменти. Але її власна таблиця позиціонування не переконує у необхідності двопроцесорних серверів. Швидше, вигідно подає односокетні системи (і не сказати, що Intel):

Односокетні сервери на AMD EPYC пропонують усі лідери ринку (приклади: Dell PowerEdge R6515, HPE ProLiant DL325, Lenovo ThinkSystem SR635 Rack) та «народні» вендори (ASUS, Gigabyte, Supermicro, Tyan). Виходить, мало хто вірить у здатність Intel відбити натиск AMD у нижньому та середньому сегментах. Чому так?

Intel давно сприймається як консервативна компанія, її апологети – такі самі. Міфи, про які пише AMD («два сокети надійніші за один, завжди продуктивніші і взагалі кращі») харчуються відсутністю експертизи, небажанням читати і страхом змін. Вендор, знаючи своїх споживачів, продовжують звично штампувати двопроцесорні системи Intel Xeon. Хочете - ставте в них «односокетні» процесори, вони будуть працювати (переплата за другий сокет, що не використовується, і втрата частини слотів, які обслуговує другий CPU - не в рахунок).

Драйвером змін сьогодні є малий та середній бізнес, особливо в таких галузях, як граничні обчислення та системи штучного інтелекту. Типові односокетні сервери для збору та первинної обробки даних, навчання систем, інтеграції робочих процесів беруть ціною та достатньою продуктивністю.

У небі та на землі

Відповідь на запитання Is shift to single-socket servers starting? ствердна. AWS використовує однопроцесорні машини Graviton та Gravition2 у своєму великому парку серверів EC2. Google розгортає свої екземпляри Tau у Google Cloud на основі односокетного серверного вузла Milan EPYC 7003, щоб знизити витрати та підвищити продуктивність. При цьому Google заявляє, що односокетний 60-ядерний сервер EPYC може запропонувати на 56% більшу продуктивність і на 42% кращу віддачу від витрачених коштів, ніж AWS може зробити з односокетними вузлами Graviton2.

Гіперскейлери, оператори масштабних AI- та HPC-проектів розробляють та впроваджують власні процесори під свої ж додатки. Стороннім оцінювачам складно порівнювати апаратні платформи через їх «заточування» під певні типи робочих навантажень. Коли вони це роблять (Amazon Graviton 3 vs Intel Xeon vs AMD EPYC performance або AWS EC2 m6 Instances Wht Acceleration Matters), головний висновок подібних досліджень - що світ CPU змінюється на очах, а розшифровка продуктивності стає все більш прив'язаною до специфіки завдань. Коли постачальники хмарних послуг говорять про прискорювачі, вони посилаються на обрані навантаження – ті, де можуть виявити неймовірний приріст. У реальних завданнях картина зовсім інша. Описати відмінності, які спостерігаються при використанні прискорювачів на різних платформах – велика проблема.

Крім того, хмарні провайдери, виробляючи власні чіпи, прив'язують користувачів до хмари і роблять робочі навантаження непереносимими до інших постачальників. А клієнти хочуть мобільності. Багато хто будує гібридні хмари і бажає бачити приватну та публічну частини хмарної інфраструктури побудованими на платформах подібної архітектури.

У реальному світі серверного заліза x86 поки що залишається земним стандартом, а нам - вибирати між Intel і AMD. На боці AMD сильна, послідовна стратегія одного сокету.

